Стане в пригоді військовим: нова лазерна технологія дасть змогу "бачити" на відстані 10 км

Нова технологія може поліпшити безпеку, моніторинг і дистанційне зондування.

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Учені з Університету Геріот-Вотта у Великій Британії розробили нову систему LiDAR, яка може "бачити" крізь туман і дим, виявляючи приховані об'єкти та надаючи розширені можливості дистанційного зондування. Про це пише Interesting Engineering.

Нова система може чітко відображати людське обличчя в 3D на відстані до 800 метрів.

LiDAR (Light Detection and Ranging) працює, вимірюючи час, необхідний лазерному імпульсу для проходження до об'єкта і назад. Цей вимір часу прольоту показує відстань, а шляхом сканування області створюється 3D-зображення.

У новій технології використовується надпровідний нанопроволочний однофотонний детектор (SNSPD) — надчутливий детектор, розроблений Массачусетським технологічним інститутом і Лабораторією реактивного руху NASA. Детектор може реєструвати окремі фотони, що дає змогу використовувати малопотужні, безпечні для очей лазери для швидких вимірювань на великих відстанях.

У системі використовується однофотонний детектор, ефективність якого приблизно удвічі вища, ніж у детекторів, які використовуються в аналогічних системах LiDAR, про які повідомляють інші дослідницькі групи, а часова роздільна здатність системи щонайменше в 10 разів краща.

Система LiDAR пройшла польові випробування в Університеті Геріот-Вотт. Вимірювання проводилися з об'єктів, розташованих на відстані 45 метрів, 325 метрів і 1 км. Дослідники перевірили роздільну здатність системи, скануючи тривимірну ціль і роблячи знімки людського обличчя на цих відстанях.

Система візуалізації Фото: interestingengineering.com

Система розпізнавала деталі розміром до 1 мм — десятикратне поліпшення глибини роздільної здатності порівняно з попередніми спробами. Використовуючи безпечний для очей лазер потужністю 3,5 мВт, вони отримали тривимірне зображення людського обличчя на цих відстанях лише за 1 мс на піксель.

Пристрій може розрізнити об'єкт, розташований за кілька сантиметрів за маскувальною сіткою, тоді як системи з нижчою роздільною здатністю не зможуть розрізнити цей об'єкт.

Нагадаємо, китайська компанія Chang Guang Satellite Technology успішно досягла швидкості передавання даних зі швидкістю 100 Гбіт/с за допомогою лазерного зв'язку із супутника на землю. Ця безпрецедентна швидкість — у 10 разів швидша за попередній рекорд.