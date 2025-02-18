Знищить рій дронів автоматично: лазерна зброя ВМС США отримає функцію ШІ

Очікується, що впровадження ШІ дасть змогу лазерній зброї швидше і точніше оцінювати і нейтралізувати ворожі безпілотники.

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Американські дослідники застосовують штучний інтелект (ШІ) для поліпшення роботи лазерної зброї, щоб вона могла автоматично націлюватися і знищувати безпілотники. Про це йдеться на офіційному сайті Військово-морських сил США.

Як пояснюють у ВМС США, щоб вразити ворожий БПЛА система стеження лазерної зброї має виконати низку складних кроків. Це дуже трудомістка робота для людини-оператора, особливо, якщо йдеться про атаку цілого рою безпілотників.

Зважаючи на це, дослідники з Військово-морської аспірантури (NPS), Центру надводних бойових дій ВМС США в Дальгрені, Lockheed Martin, Boeing і Науково-дослідної лабораторії ВПС США вирішили автоматизувати критичні частини системи стеження лазерної зброї за допомогою ШІ.

Завдяки поліпшенню класифікації цілей, оцінки становища, вибору точки прицілювання і підтримки точки прицілювання корабельні лазерні системи зможуть швидше і точніше оцінювати і нейтралізовувати безпілотники.

Щоб досягти цього рівня автоматизації, дослідники згенерували два набори даних, які містили тисячі зображень із дронів, а потім застосували до цих наборів даних навчання ШІ.

Для навчання системи було запропоновано серію з трьох сценаріїв. Перший використовував тільки синтетичні дані, другий — комбінацію синтетичних і реальних даних, а третій — тільки реальні дані. За даними ВМС США, третій сценарій виявився найбільш ефективним і мав найменшу похибку.

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Наступним кроком стануть польові випробування з використанням радіолокаційного та оптичного супроводу реальних цілей за допомогою напівавтономної системи, в якій оператор-людина контролюватиме деякі аспекти супроводу.

"Тепер у нас є модель, що працює в режимі реального часу всередині нашої системи стеження. Цього календарного року ми плануємо провести демонстрацію автоматичного вибору точки прицілювання всередині структури стеження для простого підтвердження концепції", — заявив фахівець із візуалізації Центру надводних бойових дій ВМС США Ерік Монтаг.

Нагадаємо, вчені з Університету Геріот-Вотта у Великій Британії розробили нову систему LiDAR, яка може "бачити" крізь туман і дим, виявляючи приховані об'єкти і надаючи розширені можливості дистанційного зондування.

Зі свого боку дослідники з Інституту комунікації, обробки інформації та ергономіки Фраунгофера (FKIE) реалізували проєкт, у рамках якого мобільний робот із лазером LiDAR досліджує місцевість, випускаючи лазерні імпульси.