Лазерна зброя України: що це таке і як вона воюватиме з дронами РФ

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Давайте поговоримо про гарні новини.

"Лазерна зброя"

Це, мабуть, найпопулярніше питання, яке мені задають після інтерв'ю командуючого СБС Вадима Сухаревського. Нажаль, в питаннях про лазерну зброю, люди чомусь більше інтерпретують свій досвід з "Зоряних війн", ніж до звичайного гугла, де про лазерну зброю багато чого написано.

Я бачив відео іспитів цієї зброї більш ніж півроку тому. І вже тоді вона працювала. Мавікі та крила на відстанях в пару кілометрів палила, аж гай гудів. Але ці параметри не дуже влаштовували командувача, тому новин про це не викладали. Якщо Сухаревський про це почав казати в інтерв'ю — ну, значить, засоби змогли допрацювати до рівня, який вже можна розміщати для тестової бойової роботи. ТТХ засобів я не знаю, одразу скажу.

Що це за "лазерна зброя" та навіщо вона потрібна, і чому цим займається СБС?

Дрони суттєво змінили "бухгалтерію війни". Якщо раніше коштовну ракету збивала інша коштовна ракета, то тепер витрачати коштовну ракету на дешевий дрон вже не відповідає сучасному полю боя. Дрони дозволяють відносно дешево "перевантажити" систему ППО хвилями дроново-ракетних атак, дочекавшись, поки пускові відстрілять всі ракети, а вже після цього наносити основні удари. Просто нагадаю, що одна ракета до Nasams коштує 1-1.3 млн доларів, а на "Петріот" — 3 млн доларів.

Саме тому сучасна ППО, яка повинна відбивати комбіновані атаки, повинна мати комплексні засоби, які дозволять їм дешевше та ефективніше збивати це все лайно в повітрі.

Самий дешевий засіб для збиття дронів — це лазерна зброя. Дрон сам по собі не дуже швидкий, тому зосередити на ньому на декілька секунд лазер не є такою проблемою. Лазер має дуже малу вартість "одного пострілу", його не треба перезаряджати, як автопушки та ракети, та не треба закуповувати для його роботи засоби ППО за кордоном.

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Чи є він "вундервафлею"?

Ніт. Є ряд обмежень, і перший — це погодні умови. Дощ чи туман суттєво знижує його ефективність.

Але як комплексний засіб — це частина майбутнього, яка повинна зайняти своє місце в обороні України, і саме тому той же Ізраїль, США, Англія та інші ведуть свої розробки в цьому напрямку.

Нова концепція ППО України буде побудована не тільки на ЗРК та мобільних групах, а ще і на екіпажах зенітних дронів (над цим теж працює СБС) та лазерної зброї, що дозволить більш ефективно використовувати ракетні запаси ЗРК та автопушок, та суттєво зменшити середню вартість ураженої повітряної цілі.

Чому цим займається СБС, а не ПС, а саме ППО?

Ну, як я розумію, ПС все ж більш консервативна структура, тому, хто побачив перспективу в проєкті та почав його розвивати — той і працює.

Все ж СБС краще розуміє дронову небезпеку в перспективі, і більш зацікавлений в протидії їй та краще розуміє що саме може краще протистояти дронам.

Але все працює на то, щоб в скорому майбутньому наші міста та стратегічні об'єкти закривали такі засоби, як машини ЗРК, автопушки, лазерні машини та зенітні дронові підрозділи. І СБС зараз робить свій вклад в цей напрямок.

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