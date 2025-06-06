Аналітики зʼясували вартість британського лазера DragonFire, який може отримати Україна

DragonFire — це британський демонстраційний комплекс лазерної зброї спрямованої енергії (LDEW), розроблений для Міністерства оборони Великої Британії. Проєкт, запущений у 2017 році в межах "Програми нових видів зброї", поєднує волоконно-комбінований лазер потужністю 50 кВт та вдосконалений електрооптичний сенсорний комплекс.

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На відміну від кінетичних перехоплювачів, DragonFire постачає енергію зі швидкістю світла та витрачає лише електроенергію, що значно знижує вартість одного пострілу та усуває логістичне навантаження, пов'язане зі зберіганням звичайних боєприпасів. Ще у 2024 році міністр оборони Сполученого Королівства Грант Шаппс повідомив, що його країна розглядає надання Україні DragonFire. Тож експерти Defense Express з'ясували, чи справді бойовий лазер така дешева зброя.

Ця зброя може знищувати широкий спектр загроз, включно з невеликими безпілотними літальними апаратами, мінометними та артилерійськими снарядами, швидкісними прибережними ударними кораблями та навіть певними класами головок самонаведення крилатих ракет.

На думку експертів, якщо вартість пострілу з бойового лазера і мінімальна, то не потрібно ігнорувати експлуатаційні витрати на ремонт та обслуговування. До того ж вартість самої зброї — висока.

Якщо умовно взяти, що DragonFire має загальний строк експлуатації у 20 років. Ціна експлуатації бойових лазерів зараз невідома. Але існує емпіричне правило, за яким загальні витрати розподілені у пропорції 20% — ціна закупівлі, 80% — експлуатаційні витрати за весь час. Тоді за рік закупівля та експлуатаційні витрати такого бойового лазера коштуватимуть 40,75 млн доларів.

Але оскільки DragonFire — це лазер, боєприпаси йому не потрібні, рухомих частин менше, їх зношення — також. І тому, на думку експертів, варто робити крок у бік революційних технологій та перегорнути формулу витрат: 80% закупівлі та 20% — експлуатаційні. І тоді річна вартість експлуатації такого бойового лазера буде 10 млн доларів.

Не потрібно забувати, що зараз бойовий лазер — це така ж революція, як поява пороху свого часу.

Згідно з оголошенням про тендер, Міністерство оборони Великої Британії планує витратити до 240 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 326 млн доларів) на перші дві з чотирьох лазерних систем спрямованої енергії DragonFire для військових кораблів Королівського флоту.

Контракт на постачання триватиме з 3 листопада 2025 року до 31 березня 2028 року з можливістю продовження до грудня 2032 року, і передбачатиме постачання двох суднових установок, класифікованих як товари за кодом CPV 38636100 (лазери), повідомляє UK Defence Journal.

Ця закупівля є першим конкретним кроком до розгортання DragonFire у морі після березневого зобов'язання уряду встановити систему на чотирьох суднах до 2027 року.

Раніше Фокус повідомляв, чим корисна для ППО України українська лазерна гармата "Тризуб".

Також ми писали, що американські дослідники застосовують штучний інтелект (ШІ) для поліпшення роботи лазерної зброї, щоб вона могла автоматично націлюватися і знищувати безпілотники.