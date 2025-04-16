Выстрел ценой в 100 гривен: чем полезна для ПВО Украины лазерная пушка "Тризуб"

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Многие спрашивают об украинском лазерном оружии "Тризуб".

Во-первых, очень хорошо, что мы ее разрабатываем. Мы вступили в клуб технологически развитых стран, которые могут себе такое позволить. А технологически развитым странам нельзя диктовать условия.

Во-вторых, все же в большинстве случаев это оружие находится на уровне экспериментальных образцов. Попытки его использования были еще в 1960 годах. Развитие происходило и происходит по двум направлениям.

Лучевое оружие нелетального действия, то есть "ослепление" оптических приборов, например, в системах наведения. А также для ослепления и травмирования глаз военнослужащих, например, во время наблюдения или прицеливания через такие же оптические приборы.

Таким образом лучевое оружие использовалось, в частности, в зоне АТО/ООС россиянами в 2016-2019 годах. В частности, от его действия страдали украинские военнослужащие. Такие технологии сохранились в России со времен СССР.

Лучевое оружие летального действия. Здесь все понятно. Лазерная пушка. Уничтожение объектов.

Так выглядит "Тризуб" Фото: Скриншот

Лазерное оружие может сбивать дроны в воздухе, крылатые ракеты, самолеты или вертолеты, отдельные снаряды и бомбы и даже скоростные баллистические и аэробаллистические ракеты. Все зависит от мощности лазера. Чем мощнее этот лазер, тем большую цель он способен уничтожить или сбить с курса. От мощности лазера зависит также радиус его действия.

Главное преимущество такого оружия — очень низкая стоимость выстрела. Это буквально копейки даже по сравнению с артиллерийскими снарядами. Вы в прямом смысле можете потратить 100 гривен, чтобы сбить крылатую ракету стоимостью в 10 млн долларов. А вот чтобы сбивать такие же цели зенитными ракетами, вы тоже будете выбрасывать в воздух миллионы баксов без 100% гарантии попадания. А лазерное оружие является более точным чем ракетное.

В то же время лазерная пушка сама по себе является очень тонким и дорогим устройством. Для ее действия нужен постоянный источник энергии. А если мы хотим сбивать ракеты, то такой источник должен быть очень мощным. Недаром одним из вариантов использования лазерного оружия является корабельная платформа. То есть в полевых условиях это еще и вопрос мобильности. Кроме того, использование этого оружия ограничивается во время дождя, тумана и снегопада (лазерный луч рассеивается). К тому же это оружие рискованно использовать на линии фронта. В случае с "Тризубом" радиус действия составляет до 5 км, а это фактически килл-зона для fpv-дронов и минометного огня.

Поэтому для каждого оружия должно быть свое место. На мой взгляд, лазерное оружие будет прекрасным дополнением для системы ПВО крупных городов, атомных станций или других стратегических объектов. Тогда эти лазерные пушки можно будет подключить к мощным стационарным источникам питания, создать для них хорошие укрытия и использовать против вражеских дронов, ракет или управляемых авиабомб всех типов. А под управлением искусственного интеллекта это оружие будет работать хирургически точно.

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