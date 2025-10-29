"Спалює" дрони у повітрі: Німеччина успішно випробувала новітній бойовий лазер

Компанії Rheinmetall і MBDA завершили річний цикл випробувань спільно розробленого лазерного комплексу протиповітряної оборони у морських умовах.

Випробування лазерної зброї на фрегаті Sachseb включали відстеження цілей, а також понад 100 бойових стрільб. Технологія продемонструвала високу швидкість реакції та точність у боротьбі з дронами, заявили у Rheinmetall.

Після завершення заходу лазер було демонтовано з борту фрегата Sachseb та передано Лазерному центру компетенції в Технічному центрі зброї та боєприпасів (WTD 91) у Меппені для подальших випробувань. Очікується, що ВМС Німеччини озброяться лазерною установкою вже у 2029 році.

Як зазначає Rheinmetall, завдяки своїй здатності точно та ефективно нейтралізувати дрони та інші малі, швидкорухомі цілі, лазер вирішить одну з ключових проблем сучасних війн. У майбутньому систему також можна модернізувати та використовувати проти надзвукових керованих ракет та артилерійських снарядів.

Співпраця MBDA та Rheinmetall у розробці лазерної зброї розпочалась у 2019 році. Команда MBDA відповідає за виявлення та відстеження цілей, консоль керування та підключення демонстратора лазерної зброї до системи командування та управління.

Своєю чергою Rheinmetall взяла на себе систему наведення, направлення променя та контейнер демонстратора, а також механічну та електричну інтеграцію демонстратора на палубі фрегата SACHSEN. Окрім того, у зону відповідальності компанії входить високоенергетичне лазерне джерело, включаючи його периферійні пристрої.

Нагадаємо, раніше лазерну пушку від Rheinmetall і MBDA випробували проти БПЛА, гідроциклів, квадроциклів, військових автомобілів і мінометів.

Фокус також повідомляв, що американські компанії Laser Photonics і Fonon Technologies провели випробування установки Laser Shield Anti-Drone (LSAD).