Уничтожает более 20 БПЛА в минуту: представлен самый дешевый в мире боевой лазер (фото)

Австралийская оборонная компания Electro Optic Systems (EOS) представила лазерное оружие Apollo, предназначенное для уничтожения или вывода из строя беспилотных летательных аппаратов.

Высокоэнергетическое лазерное оружие Apollo мощностью 100 кВт способно вести непрерывную стрельбу при внешнем электропитании и охлаждении, а также уничтожать до 200 БПЛА при автономной работе на одном заряде. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Как отмечают разработчики, роевые атаки часто координируются с помощью беспилотных платформ, расположенных на расстоянии более 10 км, с прямой видимостью к целевой области. Лазер Apollo способен поражать эти датчики, нарушая координацию роя и поток данных о целевом назначении.

Фото: EOS

Систему можно масштабировать до 150 кВт, чтобы нейтрализовать дроны на расстоянии до 3 километров и выводить из строя оптические датчики на расстоянии до 15 километров, обеспечивая как наступательные, так и оборонительные возможности борьбы с БПЛА.

"Увеличенная мощность лазера и сокращенное время выдержки между ударами позволяют ему выводить из строя более 20 БПЛА в минуту на типичных для роевой атаки расстояниях", — утверждают в EOS.

Лазер Apollo можно использовать как отдельное оружие или интегрировать с системами противовоздушной обороны НАТО. Опытные бригады могут ввести систему в эксплуатацию менее чем за два часа.

Как отмечает портал Interesting Engineering, на данный момент система Apollo представляет собой самое дешевое в мире высокоэнергетическое лазерное оружие для борьбы с роевыми атаками беспилотников.

"EOS разработала свое высокоэнергетическое лазерное оружие, чтобы удовлетворить насущную потребность рынка и новые стратегические требования по защите от атак роев дронов по экономической цене. Существует сильный международный интерес к высокоэнергетическому лазерному оружию, и становится все более очевидным, что оно будет играть центральную роль в противодействии атакам дронов", — сказал генеральный директор EOS Андреас Швер.

Напомним, компания Aurelius Systems разрабатывает лазерное оружие нового поколения, предназначенное для защиты критически важной инфраструктуры и военных на передовой от беспилотников.

Фокус также сообщал, что польские инженеры создали передовую лазерную систему обнаружения SkanDron, предназначенную для отслеживания и уничтожения даже самых маленьких дронов на малых высотах.