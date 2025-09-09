Сожжет БПЛА за секунды: что известно о новейшем лазерном оружии Archimedes (фото)

Компания Aurelius Systems разрабатывает лазерное оружие нового поколения, предназначенное для защиты критически важной инфраструктуры и военных на передовой от беспилотников.

Недавно Aurelius Systems объявила о завершении начального раунда финансирования на сумму 10 миллионов долларов, которое позволит ускорить разработку лазерной платформы, сообщает DroneLife.

По данным портала, лазерное оружие Aurelius идентифицирует, отслеживает и уничтожает дроны в режиме реального времени. Вся система, включая ее автономный стек, усовершенствованную оптику и направленный источник энергии, интегрирована в единый компактный блок.

Лазерные установки Aurelius Systems

"Очевидно, что США и наши союзники крайне не готовы к этой новой эре войны с помощью дронов. Мы создали Aurelius Systems, чтобы представить миру первую серию лазерных оружейных систем массового производства", — сказал Майкл Лафрамбуаз, генеральный директор Aurelius Systems.

Лазерное оружие Aurelius Systems на автомобиле Лазерное оружие Aurelius Systems

Лазерное оружие Aurelius: что о нем известно

На сайте Aurelius Systems новое американское лазерное оружие упоминается под названием Archimedes. По словам разработчиков, это первая экономически эффективная, высокомодульная система лазерной обороны, предлагающая конфигурации для любого поля боя.

Сообщается, что бортовые датчики Archimedes идентифицируют и отслеживают дроны на больших расстояниях, а передовая лазерная технология уничтожает цели "за считанные секунды". Среди других заявленных преимуществ системы — экономическая эффективность и быстрое изготовление.

Напомним, в РФ заявили об успешных полевых испытаниях наземной лазерной установки "Игнис" на базе наземного робототехнического комплекса "Курьер".

Фокус также сообщал, что в ходе недавних испытаний американское лазерное оружие Leonidas уничтожило 49 дронов одновременно.