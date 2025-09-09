Спалить БПЛА за секунди: що відомо про новітню лазерну зброю Archimedes (фото)

Компанія Aurelius Systems розробляє лазерну зброю нового покоління, призначену для захисту критично важливої ​​інфраструктури та військових на передовій від безпілотників.

Нещодавно Aurelius Systems оголосила про завершення початкового раунду фінансування на суму 10 мільйонів доларів, яке дозволить пришвидшити розробку лазерної платформи, повідомляє DroneLife.

За даними порталу, лазерна зброя Aurelius ідентифікує, відстежує та знищує дрони в режимі реального часу. Вся система, включаючи її автономний стек, вдосконалену оптику та спрямоване джерело енергії, інтегрована в єдиний компактний блок.

Лазерні установки Aurelius Systems

"Очевидно, що США та наші союзники вкрай не готові до цієї нової ери війни за допомогою дронів. Ми створили Aurelius Systems, щоб представити світові першу серію лазерних збройових систем масового виробництва", – сказав Майкл Лафрамбуаз, генеральний директор Aurelius Systems.

Лазерна зброя Aurelius Systems на автомобілі Лазерна зброя Aurelius Systems

Лазерна зброя Aurelius: що про неї відомо

На сайті Aurelius Systems нова американська лазерна зброя згадується під назвою Archimedes. За словами розробників, це перша економічно ефективна, високомодульна система лазерної оборони, що пропонує конфігурації для будь-якого поля бою.

Повідомляється, що бортові датчики Archimedes ідентифікують та відстежують дрони на великих відстанях, а передова лазерна технологія знищує цілі "за лічені секунди". Серед інших заявлених переваг системи — економічна ефективність та швидке виготовлення.

Нагадаємо, у РФ заявили про успішні польові випробування наземної лазерної установки "Игнис" на базі наземного робототехнічного комплексу "Кур'єр".

Фокус також повідомляв, що в ході недавніх випробувань американська лазерна зброя Leonidas знищила 49 дронів одночасно.