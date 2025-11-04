Знищує понад 20 БПЛА за хвилину: представлено найдешевший у світі бойовий лазер (фото)

Австралійська оборонна компанія Electro Optic Systems (EOS) представила лазерну зброю Apollo, призначену для знищення або виведення з ладу безпілотних літальних апаратів.

Високоенергетична лазерна зброя Apollo потужністю 100 кВт здатна вести безперервну стрілянину при зовнішньому електроживленню та охолодженню, а також знищувати до 200 БПЛА при автономній роботі на одному заряді. Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

Як зазначають розробники, ройові атаки часто координуються за допомогою безпілотних платформ, розташованих на відстані понад 10 км, з прямою видимістю до цільової області. Лазер Apollo здатен уражати ці датчики, порушуючи координацію рою та потік даних про цільове призначення.

Лазерна зброя Apollo Фото: EOS

Систему можна масштабувати до 150 кВт, щоб нейтралізувати дрони на відстані до 3 кілометрів та виводити з ладу оптичні датчики на відстані до 15 кілометрів, забезпечуючи як наступальні, так і оборонні можливості боротьби з БПЛА.

Відео дня

"Збільшена потужність лазера та скорочений час витримки між ударами дозволяють йому виводити з ладу понад 20 БПЛА за хвилину на типових для ройової атаки відстанях", — стверджують в EOS.

Лазер Apollo можна використовувати як окрему зброю або інтегрувати з системами протиповітряної оборони НАТО. Досвідчені бригади можуть ввести систему в експлуатацію менш ніж за дві години.

Важливо

"Спалює" дрони у повітрі: Німеччина успішно випробувала новітній бойовий лазер

Як зазначає портал Interesting Engineering, наразі система Apollo являє собою найдешевшу у світі високоенергетичну лазерну зброю для боротьби з ройовими атаками безпілотників.

"EOS розробила свою високоенергетичну лазерну зброю, щоб задовольнити нагальну потребу ринку та нові стратегічні вимоги щодо захисту від атак роїв дронів за економічною ціною. Існує сильний міжнародний інтерес до високоенергетичної лазерної зброї, і стає все більш очевидним, що вона відіграватиме центральну роль у протидії атакам дронів", — сказав генеральний директор EOS Андреас Швер.

Нагадаємо, компанія Aurelius Systems розробляє лазерну зброю нового покоління, призначену для захисту критично важливої ​​інфраструктури та військових на передовій від безпілотників.

Фокус також повідомляв, що польські інженери створили передову лазерну систему виявлення SkanDron, призначену для відстеження та знищення навіть найменших дронів на малих висотах.