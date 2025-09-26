Новейшее лазерное оружие Японии напугало китайских военных: что о нем известно

Япония достигла значительного прогресса в разработке мобильного лазерного вооружения для борьбы с беспилотниками, чем вызвала критику со стороны Китая.

Китайские военные выразили обеспокоенность по поводу создания Японией боевых лазеров, обвинив Токио в подрыве региональной безопасности. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на официальную газету Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Сообщается, что Япония начнет программу разработки корабельного лазерного вооружения, способного перехватывать небольшие дроны. В китайской армии заявили, что относятся к подобным тенденциям "с большой осторожностью".

"Разработка и развертывание Японией лазерного оружия, усиливая ее военный потенциал, также постепенно нарушает ограничения ее пацифистской конституции. Эта опасная тенденция будет иметь серьезное влияние на региональную стабильность", — утверждают в НОАК.

В сообщении сказано, что появление у Японии лазерного оружия окажет дополнительное давление на региональную ситуацию с безопасностью. При этом Китай сам является активным разработчиком лазерного оружия.

Что известно о лазерном оружии Японии

Как отмечают в SCMP, недавно Силы самообороны Японии продемонстрировали лазерное оружие, установленное на грузовике, с выходной мощностью 10 кВт. Министерство обороны Японии также выделило дополнительные 23 млн долларов США в своем бюджете на 2025 год для повышения возможностей этой системы.

Более того, в этом году министерство выделило 120 млн долларов США на мощную корабельную лазерную систему, способную противодействовать роям малых дронов в морской среде. Сейчас наземный прототип корабельного лазерного оружия имеет размеры двух контейнеров, каждый из которых имеет длину около 12 метров.

По данным японских СМИ, сейчас продолжаются работы по уменьшению размеров оружия, чтобы его можно было устанавливать на корабле. Также идет работа над обеспечением энергоснабжения внутри корабля и интеграция лазерного оружия с существующими системами ПВО.

Напомним, на недавнем военном параде Китай продемонстрировал лазерное оружие, разработанное для высокоточных ударов, скоординированных с другими системами ПВО.

Фокус также сообщал, что во время учений в Беларуси "Запад-2025" был использован лазерный противодронный комплекс "Шафран", в котором эксперты узнали китайскую разработку.