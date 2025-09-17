В Беларуси применили боевой лазер "Шафран": эксперты указали на один нюанс (фото)

Во время учений в Беларуси "Запад-2025" был использован лазерный противодронный комплекс "Шафран", однако происхождение нового оружия вызывает вопросы.

Белорусское лазерное оружие "Шафран" вполне может быть китайской разработкой, считают эксперты портала Defence Express. Это объясняет скорость разработки, ведь предприятие "ЛЭМТ" официально работает над комплексом менее одного года.

В издании предполагают, что "Шафран" представляет собой "перепакованную" китайскую лазерную систему Silent Hunter. Россия пыталась выдать ее за свою разработку под названием "Кочевник".

Сообщается, что в ходе испытаний в Беларуси было показано, как лазер сбил дрон типа "Мавик". В свою очередь россияне ранее демонстрировали интерфейс Silent Hunter, утверждая, что это "Кочевник".

Интерфейсы лазерного оружия РФ и Беларуси

Если сравнить изображения, можно заметить совпадение в оформлении боевого интерфейса, которое похоже отличается только версиями программного обеспечения. Также виден одинаковый специфический угол камеры в 45 градусов.

"То есть пока больше похоже на то, что под белорусским "Шафраном" скрывается именно китайские решения", — подытожили эксперты

