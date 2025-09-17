У Білорусі застосували бойовий лазер "Шафран": експерти вказали на один нюанс (фото)

Під час навчань у Білорусі "Запад-2025" було використано лазерний протидроновий комплекс "Шафран", однак походження нової зброї викликає питання.

Білоруська лазерна зброя "Шафран" цілком може бути китайською розробкою, вважають експерти порталу Defence Express. Це пояснює швидкість розробки, адже підприємство "ЛЭМТ" офіційно працює над комплексом менше одного року.

У виданні припускають, що "Шафран" являє собою "перепаковану" китайську лазерну систему Silent Hunter. Росія намагалася видати її за свою розробку під назвою "Кочевник".

Повідомляється, що в ході випробувань у Білорусі було показано, як лазер збив дрон типу "Мавік". Своєю чергою росіяни раніше демонстрували інтерфейс Silent Hunter, стверджуючи, що це "Кочевник".

Інтерфейси лазерної зброї РФ та Білорусі

Якщо порівняти зображення, можна помітити збіг у оформленні бойового інтерфейсу, яке схоже відрізняється лише версіями програмного забезпечення. Також видно однаковий специфічний кут камери у 45 градусів.

"Тобто поки більше схоже на те, що під білоруським "Шафраном" ховається саме китайські рішення", — підсумували експерти

