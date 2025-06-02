ЗС РФ використали китайську лазерну систему LASS: наскільки ефективне озброєння

Російські профільні канали опублікували кадри застосування підрозділом Збройних сил РФ китайської бойової лазерної системи LASS під назвою Silent Hunter, призначеної для боротьби з малорозмірними повітряними цілями, включно з БПЛА. Фокус зібрав інформацію про це озброєння і з'ясовував його ефективність.

Related video

Кадри з демонстрацією роботи мобільного бойового лазера, залученого у складі протиповітряної оборони загону спецпризначенців ЗС РФ "Кочівник", було опубліковано 31 травня.

Установка розміщена всередині спеціально обладнаного автомобіля, з якого висувається оптична вежа з лінзами наведення. На відеозаписі показано, як лазер пропалює отвори в сталевому листі, а також уражає безпілотник, який відстежують через секторний екран.

Зазначалося, що застосування українських FPV-дронів змусило противника шукати альтернативу звичайним засобам ППО. Лазерні комплекси в цьому контексті розглядаються як недорогий і ефективний спосіб знищення малорозмірних і малошвидкісних цілей, які складно перехопити зенітними ракетами.

Оновлена версія Silent Hunter

В оглядах західних аналітиків йдеться про те, що китайська компанія Poly Technologies на виставці DSA 2024 у Малайзії представила модернізовану версію своєї лазерної оборонної системи Silent Hunter, встановленої на шасі вантажівки 6×6. Цей комплекс є розвитком 30-кіловатної системи низьковисотного лазерного захисту (LASS), раніше представленої у 2017 році на IDEX. Він оснащений електричним волоконно-оптичним лазером і доступний у трьох конфігураціях потужності:

10 кВт — ураження цілей на відстані до 2000 м;

20 кВт — до 3000 м;

30 кВт — до 4000 м.

На відстані до 1000 метрів лазер нібито здатний пробити 5-міліметрову сталеву пластину або п'ять пластин товщиною по 2 мм на 800 м. Таким чином комплекс призначений для боротьби з дронами, що летять низько, які рухаються зі швидкістю до 60 м/с.

Система Silent Hunter від китайської компанії Poly Technologies Фото: Army Recognition

Закордонний досвід застосування Silent Hunter

Цю систему використовували для забезпечення безпеки саміту G20 у Ханчжоу 2016 року, а також демонстрували в Казахстані та Саудівській Аравії. Також відомо, що китайська система LASS раніше була помічена в Ірані.

Важливо

Постріл ціною в 100 гривень: чим корисна для ППО України лазерна гармата "Тризуб"

У лютому 2024 року на Всесвітній виставці оборони в Ер-Ріяді було оголошено про успішну бойову нейтралізацію безпілотника хуситів за допомогою цієї системи. Загалом на озброєнні Саудівської Аравії розгорнуто вісім таких комплексів, які працюють спільно з мобільними 3D-радарами TWA.

Китайські розробники стверджують, що остання версія Silent Hunter оснащена сучасними системами наведення та управління вогнем, що дає змогу ефективно відстежувати та уражати цілі в реальному часі.

Silent Hunter: ефективність під питанням

Хоча Китайські розробники позиціонують свою LASS як одне з найбільш передових лазерних рішень для боротьби з безпілотною загрозою, фахівці відзначають і очевидні обмеження системи.

Річ у тім, що це рішення втрачає ефективність під час туману, дощу і яскравого сонячного світла через розсіювання і поглинання лазерного променя в атмосфері. Це знижує дальність і точність ураження цілей. Крім того, для стабільної роботи лазерної системи потрібне постійне і потужне електроживлення — це може бути проблемою для мобільних платформ або в умовах обмеженого енергопостачання.

Навіть якщо Silent Hunter ефективний проти малих і повільно рухомих цілей, таких як дрони. Однак його ефективність знижується при спробі ураження більших, броньованих або високошвидкісних цілей, таких як крилаті ракети.

На форумах фахівці також висловлюють сумніви щодо заявлених характеристик системи, зокрема, здатність пропалювати 5-міліметрову сталеву пластину на відстані 1000 метрів. Вважається, що такі результати можливі тільки за оптимальних умов і на коротких дистанціях.

Нагадаємо, Організація оборонних досліджень і розробок Індії успішно випробувала систему Mk-II(A) Laser-Directioned Energy Weapon. Повідомлялося, що під час випробувань комплекс успішно уразив БПЛА з фіксованим крилом на великій відстані, знищивши датчики спостереження та антени.