ВС РФ использовали китайскую лазерную систему LASS: насколько эффективно вооружение

Российские профильные каналы опубликовали кадры применения подразделением Вооруженных сил РФ китайской боевой лазерной системы LASS под названием Silent Hunter, предназначенной для борьбы с малоразмерными воздушными целями, включая БПЛА. Фокус собрал информацию об этом вооружении и выяснял его эффективность.

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Кадры с демонстрацией работы мобильного боевого лазера, задействованного в составе противовоздушной обороны отряда спецназа ВС РФ "Кочевник", были опубликованы 31 мая.

Установка размещена внутри специально оборудованного автомобиля, из которого выдвигается оптическая башня с линзами наведения. На видеозаписи показано, как лазер прожигает отверстия в стальном листе, а также поражает беспилотник, отслеживаемый через секторный экран.

Отмечалось, что применение украинских FPV-дронов заставило противника искать альтернативу обычным средствам ПВО. Лазерные комплексы в этом контексте рассматриваются как недорогой и эффективный способ уничтожения малоразмерных и малоскоростных целей, которые сложно перехватить зенитными ракетами.

Обновленная версия Silent Hunter

В обзорах западных аналитиков говорится, что китайская компания Poly Technologies на выставке DSA 2024 в Малайзии представила модернизированную версию своей лазерной оборонительной системы Silent Hunter, установленной на шасси грузовика 6×6. Этот комплекс является развитием 30-киловаттной системы низковысотной лазерной защиты (LASS), ранее представленной в 2017 году на IDEX. Он оснащен электрическим волоконно-оптическим лазером и доступен в трех конфигурациях мощности:

10 кВт — поражение целей на расстоянии до 2000 м;

20 кВт — до 3000 м;

30 кВт — до 4000 м.

На расстоянии до 1000 метров лазер якобы способен пробить 5-миллиметровую стальную пластину или пять пластин толщиной по 2 мм на 800 м. Таким образом комплекс предназначен для борьбы с низколетящими дронами, которые двигаются со скоростью до 60 м/с.

Cистема Silent Hunter от китайской компании Poly Technologies Фото: Army Recognition

Зарубежный опыт применения Silent Hunter

Данная система использовалась для обеспечения безопасности саммита G20 в Ханчжоу в 2016 году, а также демонстрировалась в Казахстане и Саудовской Аравии. Также известно, что китайская система LASS ранее была замечена в Иране.

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В феврале 2024 года на Всемирной выставке обороны в Эр-Рияде было объявлено об успешной боевой нейтрализации беспилотника хуситов с помощью этой системы. Всего на вооружении Саудовской Аравии развернуто восемь таких комплексов, которые работают совместно с мобильными 3D-радарами TWA.

Китайские разработчики утверждают, что последняя версия Silent Hunter оснащена современными системами наведения и управления огнем, что позволяет эффективно отслеживать и поражать цели в реальном времени.

Silent Hunter: эффективность под вопросом

Хотя Китайские разработчики позиционируют свою LASS как одно из самых передовых лазерных решений для борьбы с беспилотной угрозой, специалисты отмечают и очевидные ограничение системы.

Дело в том, что данное решение теряет эффективность при тумане, дожде и ярком солнечном свете из-за рассеивания и поглощения лазерного луча в атмосфере. Это снижает дальность и точность поражения целей. Кроме того, для стабильной работы лазерной системы требуется постоянное и мощное электропитание — это может быть проблемой для мобильных платформ или в условиях ограниченного энергоснабжения.

Даже если Silent Hunter эффективен против малых и медленно движущихся целей, таких как дроны. Однако его эффективность снижается при попытке поражения более крупных, бронированных или высокоскоростных целей, таких как крылатые ракеты.

На форумах специалисты также выражают сомнения в отношении заявленных характеристик системы, в частности, способность прожигать 5-миллиметровую стальную пластину на расстоянии 1000 метров. Считается, что такие результаты возможны только при оптимальных условиях и на коротких дистанциях.

Напомним, Организация оборонных исследований и разработок Индии успешно испытала систему Mk-II(A) Laser-Directioned Energy Weapon. Сообщалось, что в ходе испытаний комплекс успешно поразил БПЛА с фиксированным крылом на большом расстоянии, уничтожив датчики наблюдения и антенны.