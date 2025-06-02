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Военный Фокус Российско-украинская война

ВС РФ использовали китайскую лазерную систему LASS: насколько эффективно вооружение

лазер Silent Hunter
Фото: Army Recognition | Китайская лазерная система Silent Hunter на выставке IDEX 2017

Российские профильные каналы опубликовали кадры применения подразделением Вооруженных сил РФ китайской боевой лазерной системы LASS под названием Silent Hunter, предназначенной для борьбы с малоразмерными воздушными целями, включая БПЛА. Фокус собрал информацию об этом вооружении и выяснял его эффективность.

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Кадры с демонстрацией работы мобильного боевого лазера, задействованного в составе противовоздушной обороны отряда спецназа ВС РФ "Кочевник", были опубликованы 31 мая.

Установка размещена внутри специально оборудованного автомобиля, из которого выдвигается оптическая башня с линзами наведения. На видеозаписи показано, как лазер прожигает отверстия в стальном листе, а также поражает беспилотник, отслеживаемый через секторный экран.

Отмечалось, что применение украинских FPV-дронов заставило противника искать альтернативу обычным средствам ПВО. Лазерные комплексы в этом контексте рассматриваются как недорогой и эффективный способ уничтожения малоразмерных и малоскоростных целей, которые сложно перехватить зенитными ракетами.

Обновленная версия Silent Hunter

В обзорах западных аналитиков говорится, что китайская компания Poly Technologies на выставке DSA 2024 в Малайзии представила модернизированную версию своей лазерной оборонительной системы Silent Hunter, установленной на шасси грузовика 6×6. Этот комплекс является развитием 30-киловаттной системы низковысотной лазерной защиты (LASS), ранее представленной в 2017 году на IDEX. Он оснащен электрическим волоконно-оптическим лазером и доступен в трех конфигурациях мощности:

  • 10 кВт — поражение целей на расстоянии до 2000 м;
  • 20 кВт — до 3000 м;
  • 30 кВт — до 4000 м.

На расстоянии до 1000 метров лазер якобы способен пробить 5-миллиметровую стальную пластину или пять пластин толщиной по 2 мм на 800 м. Таким образом комплекс предназначен для борьбы с низколетящими дронами, которые двигаются со скоростью до 60 м/с.

лазер Silent Hunter Fullscreen
Cистема Silent Hunter от китайской компании Poly Technologies
Фото: Army Recognition

Зарубежный опыт применения Silent Hunter

Данная система использовалась для обеспечения безопасности саммита G20 в Ханчжоу в 2016 году, а также демонстрировалась в Казахстане и Саудовской Аравии. Также известно, что китайская система LASS ранее была замечена в Иране.

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В феврале 2024 года на Всемирной выставке обороны в Эр-Рияде было объявлено об успешной боевой нейтрализации беспилотника хуситов с помощью этой системы. Всего на вооружении Саудовской Аравии развернуто восемь таких комплексов, которые работают совместно с мобильными 3D-радарами TWA.

Китайские разработчики утверждают, что последняя версия Silent Hunter оснащена современными системами наведения и управления огнем, что позволяет эффективно отслеживать и поражать цели в реальном времени.

Silent Hunter: эффективность под вопросом

Хотя Китайские разработчики позиционируют свою LASS как одно из самых передовых лазерных решений для борьбы с беспилотной угрозой, специалисты отмечают и очевидные ограничение системы.

Дело в том, что данное решение теряет эффективность при тумане, дожде и ярком солнечном свете из-за рассеивания и поглощения лазерного луча в атмосфере. Это снижает дальность и точность поражения целей. Кроме того, для стабильной работы лазерной системы требуется постоянное и мощное электропитание — это может быть проблемой для мобильных платформ или в условиях ограниченного энергоснабжения.

Даже если Silent Hunter эффективен против малых и медленно движущихся целей, таких как дроны. Однако его эффективность снижается при попытке поражения более крупных, бронированных или высокоскоростных целей, таких как крылатые ракеты.

На форумах специалисты также выражают сомнения в отношении заявленных характеристик системы, в частности, способность прожигать 5-миллиметровую стальную пластину на расстоянии 1000 метров. Считается, что такие результаты возможны только при оптимальных условиях и на коротких дистанциях.

Напомним, Организация оборонных исследований и разработок Индии успешно испытала систему Mk-II(A) Laser-Directioned Energy Weapon. Сообщалось, что в ходе испытаний комплекс успешно поразил БПЛА с фиксированным крылом на большом расстоянии, уничтожив датчики наблюдения и антенны.