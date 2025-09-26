Новітня лазерна зброя Японії налякала китайських військових: що про неї відомо

Японія досягла значного прогресу в розробці мобільного лазерного озброєння для боротьби з безпілотниками, чим викликала критику з боку Китаю.

Китайські військові висловили занепокоєння щодо створення Японією бойових лазерів, звинувативши Токіо в підриві регіональної безпеки. Про це пише South China Morning Post (SCMP) з посиланням на офіційну газету Народно-визвольної армії Китаю (НВАК).

Повідомляється, що Японія розпочне програму розробки корабельного лазерного озброєння, здатного перехоплювати невеликі дрони. У китайські армії заявили, що ставляться до подібних тенденцій "з великою обережністю".

"Розробка і розгортання Японією лазерної зброї, посилюючи її військовий потенціал, також поступово порушує обмеження її пацифістської конституції. Ця небезпечна тенденція матиме серйозний вплив на регіональну стабільність", — стверджують у НВАК.

У повідомленні сказано, що поява у Японії лазерної зброї чинитиме додатковий тиск на регіональну безпекову ситуацію. При цьому Китай сам є активним розробником лазерної зброї.

Що відомо про лазерну зброю Японії

Як зазначають у SCMP, нещодавно Сили самооборони Японії продемонстрували лазерну зброю, встановлену на вантажівці, з вихідною потужністю 10 кВт. Міністерство оборони Японії також виділило додаткові 23 млн доларів США у своєму бюджеті на 2025 рік для підвищення можливостей цієї системи.

Ба більше, цього року міністерство виділило 120 млн доларів США на потужну корабельну лазерну систему, здатну протидіяти роям малих дронів у морському середовищі. Наразі наземний прототип корабельної лазерної зброї має розміри двох контейнерів, кожен з яких має довжину близько 12 метрів.

За даними японських ЗМІ, наразі тривають роботи зі зменшення розмірів зброї, щоб її можна було встановлювати на кораблі. Також йде робота над забезпеченням енергопостачання всередині корабля та інтеграція лазерної зброї з існуючими системами ППО.

Нагадаємо, на нещодавньому військовому параді Китай продемонстрував лазерну зброю, розроблену для високоточних ударів, скоординованих з іншими системами ППО.

Фокус також повідомляв, що під час навчань у Білорусі "Запад-2025" було використано лазерний протидроновий комплекс "Шафран", у якому експерти впізнали китайську розробку.