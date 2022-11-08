"За мир і СРСР": бійці ТРО вперше збили російський безпілотник "Гранат-4" (фото)

Дрон виявився настільки низької якості, що навіть не зміг долетіти до українських позицій.

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Бійці Харківської окремої бригади територіальної оборони захопили російський безпілотник, який упав у прифронтовій зоні. Про це у Facebook пише регіональне управління Сил територіальної оборони ЗСУ "Схід".

Українські військові виявили ворожий БПЛА під час розвідувального рейду на Харківщині. Фахівці розібрали машину та виявили всередині мікросхеми від різних іноземних електричних приладів, а також звернули увагу на низьку якість кріплень та інших деталей. Натомість корпус прикрашений написами "СРСР", "Za мир", а також літерами "Z" і "V", які використовуються для маркування російських військ.

[ + – ] Захоплений дрон "Гранат-4" Фото: Facebook

"Клас об'єкта — "Сам зліпив із чого було". Пекельна машинка потрапила в руки тероборонівців, адже навіть не змогла долетіти до наших позицій і впала в сірій зоні. Однак той факт, що вона не вибухнула одразу в руках російського Кулібіна — вже диво", — зазначила пресслужба.

Аналітики сайту "Мілітарний" упізнали в збитому апараті модель безпілотника "Гранат-4", яку виготовляє в Росії компанія "ІжМаш — безпілотні системи". Зазначається, це перший публічно зафіксований випадок захоплення такого дрона з початку повномасштабної війни в Україні.

[ + – ] Боєць ТРо з російським дроном "Гранат-4" Фото: Facebook

"Гранат-4" призначений, насамперед, для ведення військової розвідки, спостереження, пошуку станцій стільникового зв'язку, ведення пошуково-рятувальних операцій. Росіяни оснащують такі безпілотники електрооптичними та інфрачервоними камерами, обладнанням для аерозйомки та радіоелектронної боротьби, поршневим двигуном.

Безпілотний комплекс перевозиться на спеціально обладнаних вантажівках КамАЗ, включає два БПЛА та засоби для керування. Як правило, обслуговує "Гранат-4" команда із чотирьох осіб, яка запускає апарат у небо за допомогою катапульти, а спускається він на парашуті.

Характеристики дрона "Гранат-4"

Довжина — 2,6 м

Розмах крил — 3,2 м

Вага — 30 кг

Максимальна швидкість польоту — 140 км/год

Час польоту — до 6 год

Час розгортання — 15 хв

Робоча температура — від -30 до +40 градусів за Цельсієм

Нещодавно ЗСУ збили рідкісний російський дрон "Елерон-3СВ" вартістю близько $146 тисяч. Незважаючи на суттєві ушкодження, фахівці вирішили розібрати апарат і вивчити його електронну начинку.

У жовтні бійці ЗСУ збили російський дрон із шістьма гранатами. Один із військових захопив контроль над БПЛА за допомогою спеціальної гармати, а потім розгойдав його в польоті, змусивши боєприпаси вибухнути.

Близько місяця тому ЗСУ захопили рідкісний російський дрон "Тахіон" у Харківській області. Ця модель теж виробляється на заводі "ІжМаш — безпілотні системи" та призначений для розвідки та вказівки цілей для артилеристів.