"За мир и СССР": бойцы ТРО впервые сбили российский беспилотник "Гранат-4" (фото)

Дрон оказался настолько низкого качества, что даже не смог долететь до украинских позиций.

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Бойцы Харьковской отдельной бригады территориальной обороны захватили российский беспилотник, упавший в прифронтовой зоне. Об этом в Facebook пишет региональное управление Сил территориальной обороны ВСУ "Восток".

Украинские военные обнаружили вражеский БПЛА во время разведывательного рейда в Харьковской области. Специалисты разобрали машину и обнаружили внутри микросхемы от различных иностранных электрических приборов, а также обратили внимание на низкое качество креплений и других деталей. Зато корпус украшен надписями "СССР", "Za мир", а также буквами "Z" и "V", которые используются для маркировки российских войск.

[ + – ] Захваченный дрон "Гранат-4" Фото: Facebook

"Класс объекта — "Сам слепил из чего было". Адская машинка попала в руки терробороновцев, ведь даже не смогла долететь до наших позиций и упала в серой зоне. Однако тот факт, что она не разразилась сразу в руках российского Кулибина – уже чудо", — отметила пресс-служба.

Аналитики сайта "Мілітарний" опознали в сбитом аппарате модель беспилотника "Гранат-4", которую производит в России компании "Ижмаш — беспилотные системы. Отмечается, это первый публично зафиксированный случай захвата такого дрона с начала полномасштабной войны в Украине.

[ + – ] Боец ТРо с российским дроном "Гранат-4" Фото: Facebook

"Гранат-4" предназначен для в первую очередь для ведения военной разведки, наблюдения, поиска станций сотовой связи, ведения поисково-спасательных операций. Россияне оснащают такие беспилотники электрооптическими и инфракрасными камерами, оборудованием для аэросъемки и радиоэлектронной борьбы, поршневым двигателем.

Беспилотный комплекс перевозится на специально оборудованных грузовиках КамАЗ, включает два БПЛА и средства для управления. Как правило, обслуживают "Гранат-4" команда из четырех человек, которая запускает аппарат в небо с помощью катапульты, а спускается он на парашюте.

Характеристики дрона "Гранат-4"

Длина — 2,6 м

Размах крыльев — 3,2 м

Вес — 30 кг

Максимальная скорость полета — 140 км/ч

Время полета — до 6 ч

Время развертывания — 15 мин.

Рабочая температура — от -30 до +40 градусов Цельсия

Недавно ВСУ сбили редкий российский дрон "Элерон-3СВ" стоимостью около $146 тысяч. Несмотря на существенные повреждения, специалисты решили разобрать аппарат и изучить его электронную начинку.

В октябре бойцы ВСУ сбили российский дрон с шестью гранатами. Один из военных захватил контроль над БПЛА с помощью специальной пушки, а затем раскачал его в полете, заставив боеприпасы взорваться.

Около месяца назад ВСУ захватили редкий российский дрон "Тахион" в Харьковской области. Эта модель тоже производится на заводе "Ижмаш — беспилотные системы" и предназначен для разведки и указания целей для артиллеристов.