В Украине сбили российский беспилотник "Гранат-4": что о нем известно (видео)

Воины 10-й отдельной горно-штурмовой бригады (10-й ОГШБр) Вооруженных сил Украины перехватили вражеский разведывательный дрон "Гранат-4".

Кадры уничтожения российского БПЛА "Гранат-4" опубликовал украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко в своем Telegram-канале.

Перехват дрона "Гранат-4"

По его словам, дрон "Гранат-4" предназначен для наведения ствольной и реактивной артиллерии. Его дальность полета составляет около 100 км.

Судя по видео, вражеский БПЛА-разведчик удалось сбить с помощью дрона-перехватчика от украинского производителя "Дикие Шершни". Об этом свидетельствует также тот факт, что компания поделилась кадрами перехвата БПЛА "Гранат-4" в собственном Telegram-канале.

Что известно о "Гранате-4"

Дрон "Гранат-4" изготавливается на предприятии "Ижмаш — Беспилотные системы". Среди его возможностей — ведение военной разведки, наблюдение, поиск станций сотовой связи и поисково-спасательные операции.

Відео дня

Важно

Борьба с БПЛА выйдет на другой уровень: лазерное оружие нового поколения уже на подходе

Беспилотный комплекс "Гранат-4" перевозится на специально оборудованных грузовиках КамАЗ, включает два БПЛА и средства для управления. Россияне оснащают беспилотники электрооптическими и инфракрасными камерами, а также оборудованием для аэросъемки и радиоэлектронной борьбы. Бойцы ТРО впервые сбили такой дрон еще осенью 2022 года.

Характеристики дрона "Гранат-4":

длина — 2,6 м;

размах крыльев — 3,2 м;

вес — 30 кг;

максимальная скорость полета — 140 км/ч;

время полета — до 6 ч;

время развертывания — 15 мин;

рабочая температура — от -30 до +40 градусов по Цельсию.

Напомним, Силы обороны Украины уничтожили с помощью дрона-перехватчика российский ударный беспилотник "Италмас".

Фокус также сообщал, что над Сумами заметили новый "Шахед 107", который имеет меньшие габариты и более низкую стоимость, чем стандартная модель.