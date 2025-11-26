Эволюция "Шахеда": ВСУ сбили российский дрон "Италмас", чем он опасен (видео)

Силы обороны Украины уничтожили вражеский ударный беспилотник "Италмас" с помощью дрона-перехватчика.

Кадры перехвата российского дрона "Италмас" были опубликованы в Telegram-канале TEIWAZ GROUP.

Перехват БПЛА "Италмас"

На видео можно увидеть, как украинский БПЛА-перехватчик догоняет дрон РФ, нанося в конце удар в носовую часть. Внешне вражеский БПЛА несколько напоминает иранский "Шахед".

"Наши ребята догнали очередной ударный БПЛА "Италмас" перед самым ударом!" — отметили авторы публикации.

Что известно о дроне "Италмас"

Ударный беспилотник "Италмас" был создан разработчиками предприятия "Аэроскан", входящего в группу компаний ZALA Aero. Свое название дрон получил от одноименного торгового центра в Ижевске (столица Удмуртской Республики, РФ).

БПЛА "Италмас" Фото: Скриншот

Первая публичная демонстрация БПЛА "Италмас" состоялась 19 сентября 2023 года во время визита российского президента Владимира Путина на одноименное производство в рамках поездки в Удмуртию.

Руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал Фокусу, что дроны "Италмас" производятся по схеме "Шахедов". Они почти не отличаются от "оригинала", но обходятся России гораздо дешевле и имеют минимум российских деталей.

"То есть многое скопировано, единственное — отличие двигателя — он проще и дешевле, чем у Shahed, поэтому себестоимость такого дрона может быть даже дешевле. А если он дешевле, это дает возможность врагу их "клепать" в довольно таки большом количестве", — сказал Мусиенко.

