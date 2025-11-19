С функцией "ускорения": РФ впервые показала новую версию дрона Supercam (фото)

Российская компания "Беспилотные системы" представила на авиасалоне Dubai Airshow 2025 разведывательный дрон Supercam S180.

Новая модель дрона Supercam призвана заполнить нишу между легким S150 и флагманским S350. Детали раскрыл российский портал Hi-Tech Mail.

Сообщается, что Supercam S180 отличается повышенной скоростью полета и способностью к кратковременному ускорению. По замыслу россиян, это должно сделать дрон менее уязвимым перед украинскими дронами-перехватчиками.

Supercam S180 Фото: Hi-Tech Mail

По данным производителя, размах крыла S180 составляет 1,8 метра, что существенно меньше, чем у S350 с его 3,2-метровым крылом. Несмотря на это, новая модель совместима с оборудованием флагмана, включая Full HD видеокамеры, полнокадровые фотоаппараты и HD тепловизоры. Время работы беспилотника — до 2 часов.

Відео дня

Важно

Уничтожают реактивные "Шахеды": подразделение Darknode вооружилось новыми перехватчиками

Взлетает дрон Supercam S180 с эластичной или пневматической катапульты. Посадка происходит с помощью парашюта, как у в других моделей линейки.

БПЛА получил полностью электрический двигатель с низким уровнем шума. Среди других заявленных преимуществ нового БПЛА — повышенная грузоподъемность, а также способность выполнять миссии при температурах от -40 до +40 градусов и при скорости ветра до 15 м/с.

Supercam S180 Фото: Hi-Tech Mail

Supercam S180 против БПЛА-перехватчиков против БПЛА-перехватчиков

Как отмечает Defense Express, без имеющихся данных о скорости S180 трудно оценить, насколько труднее его будет сбивать с помощью зенитных дронов. Сейчас украинские перехватчики могут разгоняться до более 300 км/ч.

"Можно более чем уверенно говорить о том, что вряд ли эта система "нитро" для дронов станет game changer технологией и полностью сведет на ноль эффективность зенитных дронов против БПЛА, которые будут иметь функцию ускорителя. Но в совокупности с другими средствами противодействия может снизить эффективность зенитных дронов", — подытожили эксперты портала.

Напомним, в Украине перехватили дрон Supercam, в котором, кроме привычных модулей, был обнаружен высокоточный высотомер и мини-компьютер.

Фокус также сообщал, что российские инженеры создали разведывательный беспилотник "Татарин", который является бюджетной версией дрона SuperCam.