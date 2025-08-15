Россияне улучшили свой БПЛА Supercam: что обнаружили в сбитом беспилотнике (фото)

Силы обороны Украины перехватили российский разведывательный беспилотник Supercam, в котором, кроме привычных модулей, был обнаружен высокоточный высотомер и мини-компьютер.

Необычный российский БПЛА был сбит в Сумской области, сообщил украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.

Эксперт отметил, что из-за подавления сигналов спутниковой навигации появляются новые альтернативные методы навигации БПЛА. К примеру, ориентация по карте высот уже успешно год работает на российских БПЛА V2U.

"Хочу заметить, что для нас это тоже становится проблемой. Противник настолько плотно и многократно перекрывает территорию системами подавления сигналов спутниковой навигации, что CRPA антенны на 4 и даже на 8 элементов перестают быть эффективными", — написал "Флеш".

Несмотря на это, он призвал украинских специалистов думать над альтернативными системами навигации для беспилотников большой и средней дальности.

Напомним, в Украине был замечен российский разведывательный дрон Supercam с изображением птицы, вероятно, нанесенным с целью маскировки.

Фокус также сообщал, что российские инженеры создали разведывательный беспилотник "Татарин", который является бюджетной версией дрона SuperCam.