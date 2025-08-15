Новый рекорд: БПЛА на солнечной энергии провел в воздухе более трех суток (фото)

Американский аэрокосмический стартап Skydweller Aero сообщил об успешных испытаниях своего беспилотника на солнечных панелях, в ходе которых он побил собственный рекорд.

Во время двух последовательных миссий Skydweller находился в воздухе 73 и 74 часа, полностью работая на солнечной энергии, сообщает Interesting Engineering. Всего в течение четырех недавних полетов дрон налетал 222 часа.

Целью этих испытаний является достижение "вечного" полета. Крылья БПЛА покрыты 17 000 солнечных элементов, которые могут генерировать до 100 кВт энергии. В течение светового дня эта электроэнергия приводит в действие четыре пропеллера дрона и бортовые системы, а также заряжает аккумуляторы, которые питают беспилотник после захода солнца.

Дрон Skydweller может обеспечивать непрерывный мониторинг больших территорий океана и суши, а также перевозить полезную нагрузку весом до 400 кг. Сейчас ВМС США оценивают пригодность аппарата для длительных миссий разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR) в пределах огромной зоны Южного командования США (SOUTHCOM).

"Наши клиенты планируют использовать Skydweller для длительных миссий, таких как выявление контрабандистов наркотиков и пиратов в море, обеспечение непрерывного воздушного покрытия над зонами боевых действий, наблюдение за военно-морской деятельностью в спорных водах без риска для жизни экипажей, а также отслеживание миграции дикой природы и браконьерства в Африке", — отметили разработчики.

Напомним, бойцы Сил обороны Украины заметили на фронте российский FPV-дрон с солнечными панелями. Такие беспилотники способны длительное время находиться в режиме ожидания, прежде чем атаковать цель.

Фокус также сообщал, что китайские ученые создали самый маленький и легкий БПЛА на солнечных батареях CoulombFly, который потенциально может летать бесконечно, пока на него светит солнце.