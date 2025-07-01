Дроны с солнечными панелями начали применять ВС РФ: чем они опасны для украинцев

Бойцы Сил обороны Украины заметили на фронте российский FPV-дрон с солнечными панелями, которые дают важное преимущество.

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Это уже не первый такой беспилотник со стороны ВС РФ. Подробности в своем Telegram-канале украинский эксперт по военным технологиям Сергей Бескрестнов ("Флеш").

По его словам, солнечная панель не может обеспечить питание FPV-дрона в полете, но значительно повысит эффективность "ждунов". Так называют беспилотники, которые пилоты сажают на линии фронта или неподалеку от нее и ожидают появление целей, после чего взлетают и атакуют их. Время их работы обычно ограничивает заряд аккумулятора, но с подзарядкой от солнца они могут пролежать в засаде очень долго, что повышает опасность для украинских военных.

Фото: Сергей Флэш/ Telegram

"Прошу всех учесть информацию для возможного повторения и для разработки контрмер", — призвал Сергей Бескрестнов.

Недавно писали, что ВС РФ начали часто применять "дроны-ждуны" в роли наземных мин. Они прячутся в траве или на дороге, чтобы при возможности атаковать технику или пехоту Сил обороны. Чтобы избежать таких атак, украинские военные проверяют маршруты и уничтожают ловушки с помощью своих БПЛА.

В июне бывший представитель Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев предупредил, что российские FPV-дроны могут залетать в города Украины и прятаться в режиме ожидания. Под такой угрозой уже находятся Запорожье и Днепр.

Сообщалось также, что дроны СБУ могут ждать возле баз РФ и ждать команды для атаки. Возможно, им тоже пригодятся солнечные панели.