Дрони із сонячними панелями почали застосовувати ЗС РФ: чим вони небезпечні для українців

Бійці Сил оборони України помітили на фронті російський FPV-дрон із сонячними панелями, які дають важливу перевагу.

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Це вже не перший такий безпілотник з боку ЗС РФ. Подробиці у своєму Telegram-каналі український експерт з військових технологій Сергій Бескрестнов ("Флеш").

За його словами, сонячна панель не може забезпечити живлення FPV-дрона в польоті, але значно підвищить ефективність "поціновувачів". Так називають безпілотники, які пілоти садять на лінії фронту або неподалік від неї й очікують на появу цілей, після чого злітають і атакують їх. Час їхньої роботи зазвичай обмежує заряд акумулятора, але з підзарядкою від сонця вони можуть пролежати в засідці дуже довго, що підвищує небезпеку для українських військових.

Фото: Сергій Флеш/ Telegram

"Прошу всіх врахувати інформацію для можливого повторення і для розроблення контрзаходів", — закликав Сергій Бескрестнов.

Нещодавно писали, що ЗС РФ почали часто застосовувати "дрони-ждуни" в ролі наземних мін. Вони ховаються в траві або на дорозі, щоб за можливості атакувати техніку або піхоту Сил оборони. Щоб уникнути таких атак, українські військові перевіряють маршрути і знищують пастки за допомогою своїх БПЛА.

У червні колишній представник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов попередив, що російські FPV-дрони можуть залітати в міста України і ховатися в режимі очікування. Під такою загрозою вже перебувають Запоріжжя і Дніпро.

Повідомлялося також, що дрони СБУ можуть чекати біля баз РФ і чекати команди для атаки. Можливо, їм теж знадобляться сонячні панелі.