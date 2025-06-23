Миттєвий запуск: ЗС РФ використовують "дрони-ждуни" на фронті (відео)

Військові РФ стали часто застосовувати дрони-камікадзе як наземні міни. Пастки підстерігають українських солдатів у різних місцях.

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Безпілотник лежить непомітно на дорозі або в траві і чекає, поки з'явиться ціль — техніка або піхота. Відео застосування дрона як міни показали військові 225-го окремого штурмового полку ЗСУ.

На представлених кадрах можна побачити, як безпілотник лежить на землі й не рухається. Далі по ньому прилітає снаряд і він вибухає.

"Запуск — миттєвий. Це ще одна причина ніколи не втрачати пильність на передовій. Краще пролетіти заздалегідь за маршрутом і знищити все, що не так лежить", — радять автори відео.

Крім цього, російські оператори спеціально приземляють FPV-дрони на радіокеруванні та чекають на ціль у засідці. Для цього окупанти ставлять на БПЛА спеціальні кріплення.

Таким же чином використовуються БПЛА на оптоволоконному зв'язку. Військовослужбовець 117-ї окремої бригади тероборони Олександр Такул говорив, що дрони-"ждуни" помічали в прикордонних селах Сумської області. Їх розставляють на дорогах, стежках і навіть у городах.

Нагадаємо, українські фахівці з компанії Blue Arrow розробили візуальну навігацію, щоб дрони виконували місії за відсутності GPS.

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