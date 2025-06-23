Мгновенный запуск: ВС РФ используют "дроны-ждуны" на фронте (видео)

Военные РФ стали часто применять дроны-камикадзе как наземные мины. Ловушки подстерегают украинских солдат в различных местах.

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Беспилотник лежит незаметно на дороге или в траве и ждет, пока появится цель — техника или пехота. Видео применения дрона в качестве мин показали военные 225-го отдельного штурмового полка ВСУ.

На представленных кадрах можно увидеть, как беспилотник лежит на земле и не двигается. Далее по нему прилетает снаряд и он взрывается.

"Запуск — мгновенный. Это еще одна причина никогда не терять бдительность на передовой. Лучше пролететь предварительно по маршруту и ​​уничтожить все, что не так лежит", — советуют авторы видео.

Кроме этого, российские операторы специально приземляют FPV-дроны на радиоуправлении и ждут цель в засаде. Для этого оккупанты ставят на БПЛА специальные крепления.

Таким же образом используются БПЛА на оптоволоконной связи. Военнослужащий 117-й отдельной бригады теробороны Александр Такул говорил, что дроны-"ждуны" замечали в приграничных селах Сумской области. Их расставляют на дорогах, тропинках и даже в огородах.

Напомним, украинские специалисты из компании Blue Arrow разработали визуальную навигацию, чтобы дроны выполняли миссии при отсутствии GPS.

Фокус детально описывал преимущества первого легкого самолета SHARK со встроенной системой РЭБ. Технология может выявлять и глушить сигналы ударных дронов.