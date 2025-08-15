Новий рекорд: БПЛА на сонячній енергії провів у повітрі більше трьох діб (фото)

Американський аерокосмічний стартап Skydweller Aero повідомив про успішні випробування свого безпілотника на сонячних панелях, в ході яких він побив власний рекорд.

Під час двох послідовних місій Skydweller перебував у повітрі 73 та 74 години, повністю працюючи на сонячній енергії, повідомляє Interesting Engineering. Загалом протягом чотирьох нещодавніх польотів дрон налітав 222 години.

Метою цих випробувань є досягнення "вічного" польоту. Крила БПЛА покриті 17 000 сонячних елементів, які можуть генерувати до 100 кВт енергії. Протягом світлового дня ця електроенергія приводить в дію чотири пропелери дрона та бортові системи, а також заряджає акумулятори, які живлять безпілотник після заходу сонця.

Дрон Skydweller

Дрон Skydweller може забезпечувати безперервний моніторинг великих територій океану та суші, а також перевозити корисне навантаження вагою до 400 кг. Наразі ВМС США оцінюють придатність апарату для тривалих місій розвідки, спостереження та рекогносцювання (ISR) у межах величезної зони Південного командування США (SOUTHCOM).

Важливо

"Наші клієнти планують використовувати Skydweller для тривалих місій, таких як виявлення контрабандистів наркотиків та піратів у морі, забезпечення безперервного повітряного покриття над зонами бойових дій, спостереження за військово-морською діяльністю у спірних водах без ризику для життя екіпажів, а також відстеження міграції дикої природи та браконьєрства в Африці", – зазначили розробники.

Нагадаємо, бійці Сил оборони України помітили на фронті російський FPV-дрон із сонячними панелями. Такі безпілотники здатні тривалий час перебувати в режимі очікування, перш ніж атакувати ціль.

Фокус також повідомляв, що китайські вчені створили найменший і найлегший БПЛА на сонячних батареях CoulombFly, який потенційно може літати нескінченно, поки на нього світить сонце.