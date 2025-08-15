Відвалився пропелер: дрон MQ-9 Reaper ВПС США за $13 млн звалився в Середземне море

У Середземному морі зазнав аварії американський безпілотник MQ-9 Reaper ВПС США вартістю близько 13 мільйонів доларів. Як показало розслідування, причиною аварії стало рідкісне, але критичне пошкодження — у польоті від двигуна від'єднався пропелер.

Інцидент стався в грудні минулого року, а про результати розслідування повідомив новинний портал Defense News 14 серпня.

Зазначається, що безпілотник MQ-9 належав 432-му крилу бази ВПС Крідж у Неваді. 16 грудня він мав виконати місію в районі Середземного моря, у зоні відповідальності Європейського командування США.

Близько 17:00 за Гринвічем безпілотник летів на крейсерській швидкості та висоті, коли крутний момент двигуна раптово різко впав, а потім повністю зник.

Оператори з 20-ї штурмової ескадрильї на авіабазі Вітман у Міссурі, які здійснювали управління дроном, протягом 16 хвилин намагалися відновити тягу безпілотника, але безуспішно.

Апарат деякий час утримував висоту, але незабаром почав втрачати швидкість і знижуватися. Екіпаж спробував знайти безпечне місце для екстреного приземлення, проте датчики зафіксували критичні пошкодження двигуна, унаслідок чого дрон звалився і пішов на дно Середземного моря.

Ймовірною причиною аварії стала поломка спірального стопорного кільця всередині редуктора, що утримує пропелер. Виробник двигуна, компанія Honeywell, раніше вже вносила зміни в регламент обслуговування, замінюючи такі кільця кожні 3000 льотних годин. Це знизило кількість подібних відмов, однак у цьому випадку знос стався раніше терміну.

Водночас оскільки уламки виявилися недоступними для вивчення, точно встановити причину прискореного зносу не вдалося.

Зазначимо, що за інформацією американського профільного видання Air & Space Forces Magazine аварії безпілотників MQ-9 не рідкість. З жовтня 2022 року щонайменше 12 безпілотників закінчили свій політ невдало. Крім того, кілька з них були збиті повстанцями-хуситами та іншими групами ополченців на Близькому Сході.

Раніше Фокус переклав статтю Гаррісона Касса, в якій йшлося про те, що один із найкращих безпілотників США — розвідувально-ударний модульний БПЛА MQ-1 Predator - стає вразливим для засобів ППО.