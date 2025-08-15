Отвалился пропеллер: дрон MQ-9 Reaper ВВС США за $13 млн рухнул в Средиземное море

В Средиземном море потерпел аварию американский беспилотник MQ-9 Reaper ВВС США стоимостью около 13 миллионов долларов. Как показало расследование, причиной крушения стало редкое, но критическое повреждение — в полете от двигателя отсоединился пропеллер.

Related video

Инцидент произошел в декабре прошлого года, а о результатах расследования сообщил новостной портал Defense News 14 августа.

Отмечается, что беспилотник MQ-9 принадлежал 432-у крылу базы ВВС Кридж в Неваде. 16 декабря он должен был выполнить миссию в районе Средиземного моря, в зоне ответственности Европейского командования США.

Около 17:00 по Гринвичу беспилотник летел на крейсерской скорости и высоте, когда крутящий момент двигателя внезапно резко упал, а затем полностью пропал.

Операторы из 20-й штурмовой эскадрильи на авиабазе Уитман в Миссури, которые осуществляли управления дроном, в течение 16 минут пытались восстановить тягу беспилотника, но безуспешно.

Аппарат некоторое время удерживал высоту, но вскоре начал терять скорость и снижаться. Экипаж попытался найти безопасное место для экстренной посадки, однако датчики зафиксировали критические повреждения двигателя, в результате чего дрон рухнул и ушел на дно Средиземного моря.

Важно

Вездесущий жнец: ВВС США научились управлять MQ-9 Reaper отовсюду

Вероятной причиной крушения стала поломка спирального стопорного кольца внутри редуктора, удерживающего пропеллер. Производитель двигателя, компания Honeywell, ранее уже вносила изменения в регламент обслуживания, заменяя такие кольца каждые 3000 летных часов. Это снизило количество подобных отказов, однако в данном случае износ произошел раньше срока.

Вместе с тем поскольку обломки оказались недоступны для изучения, точно установить причину ускоренного износа не удалось.

Отметим, что по информации американского профильного издания Air & Space Forces Magazine крушения беспилотников MQ-9 не редкость. С октября 2022 года по меньшей мере 12 беспилотников закончили свой полет неудачно. Кроме того, несколько из них были сбиты повстанцами-хуситами и другими группами ополченцев на Ближнем Востоке.

Ранее Фокус перевел статью Харрисона Касса, в которой говорилось, что один из лучших беспилотников США — разведывательно-ударный модульный БПЛА MQ-1 Predator становится уязвимым для средств ПВО.