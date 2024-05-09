"Много и быстро": в РФ выпускают дешевый аналог БПЛА-разведчика Supercam (видео)

По словам разработчика, дрон "Татарин" стоит в 10 раз дешевле, чем Supercam, но может выполнять те же функции. Все детали корпуса такого БПЛА можно отлить за 20 минут.

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В российском городе Казань инженеры создали разведывательный беспилотный аппарат "Татарин", который является бюджетной версией дрона SuperCam. Об этом говорится в сюжете российского канала "УРАЛLIVE".

Инженер-разработчик "Татарина" позиционирует дрон как учебно-тренировочный. По его мнению, SuperCam менее подходит использования неопытными пилотами, так как "угробить аппарат за 2,5 млн — это очень накладно". В свою очередь "Татарин" стоит в 10 раз дешевле, однако способен выполнять те же задачи. В качестве материала для корпуса "Татарина" был выбран пенополиуретан и все детали можно отлить за 20 минут.

"Изначально была выбрана концепция, что мы делаем недорогой, технологичный БПЛА, чтобы мы могли делать его много и быстро", — рассказал создатель дрона.

Сообщается, что "Татарин" может передавать видео в режиме реального времени либо записывать на внутренний носитель. Аппарат способен находиться в воздухе до двух часов, пролетая за это время около 200 километров. При этом от оператора требуется лишь подготовить полетное задание, установить дрон на катапульту и нажать на кнопку. Дальше БПЛА работает автоматически.

Разработчик утверждает, что "Татарин" был много раз испытан, а несколько экземпляров дрона уже отправились на фронт в Украину. По его словам, БПЛА готовы к серийному производству и на данный момент есть возможность выпускать по 100 аппаратов в месяц.

В РФ заявили о создании дешевого аналога SuperCam

Новую российскую разработку прокомментировал эксперт по дронам из аналитического центра CNA Сэмюэл Бендетт на своей странице в социальной сети X.

"Его дальность 20-30 км, может производиться быстро и в больших количествах, и, очевидно, им легко управлять и летать", — отметил аналитик.

Напомним, 25 апреля военнослужащий ВСУ и специалист по радиосвязи Сергей Бескрестнов предупредил, что на прифронтовых территориях Украины возросла активность беспилотников-разведчиков SuperCam, Zala и "Орлан", а также ударных дронов "Ланцет", поэтому под угрозой сейчас не только военные, но и гражданские объекты.

Ранее, 23 апреля, десантники зенитной ракетной батареи 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ Вооруженных сил Украины сообщили, что обезвредили разведывательный БПЛА ВС РФ SuperCam.