Харьков, Сумы и Запорожье под прицелом: куда могут залетать разведывательные БПЛА ВС РФ (карта)

"Орланы", Zala и SuperCam залетают за линию фронта и таким образом ставят под угрозу украинские военные и гражданские объекты. Фокус разобрался, в какую зону могут залетать дроны РФ.

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Российские ресурсы уже несколько раз публиковали видео поражения украинских целей в тыловых городах. Из-за этого возникает вопрос, какие города теоретически подпадают под зону действия БПЛА врага. Фокус разобрался, как РФ наводит ракеты по городам Украины с помощью дронов. Полная версия материала доступна по ссылке.

В арсенале российской армии есть несколько разведывательных дронов, которые могут залетать вглубь украинского тыла на около 100 км. Среди них Zala, "Орлан" и SuperCam. Характеристики российских дронов позволяют действовать в радиусе 100 км, но для каждого населенного пункта в этом радиусе угроза разная, так как зависит от средств ПВО, РЭБ, РЭР и других.

Приблизительная зона, куда могут залетать российские дроны с территории РФ или временно оккупированных регионов Украины Фото: Фокус

Что использует РФ для наведения и ударов по украинскому тылу

Оккупанты создали свою спарку из дронов:

"Орлан-30" для наведения минометов, артиллерии и авиаракет Х-38МЛ — общее расстояние до 40 км;

Zala Z-16 для наведения "Ланцетов" в радиусе до 30-40 км;

SuperCam S350 для наведения высокоточных реактивных снарядов "Торнадо-С" или "Искандеров". Дальность поражения до 150 и 500 км соответственно;

"Орлан-10" также для наведения РСЗО "Торнадо-С" или других средств поражения.

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Поэтому под угрозой оказываются крупные города и зоны вокруг могут стать целями для ВС РФ. Враг может атаковать как военные объекты, так и средства ПВО, гражданские объекты или скопления техники.

В полной версии материала читайте, как противодействовать российским дронам, и есть ли в Украине соответствующие аналоги.

Напомним, Фокус разобрался, как ВСУ могут преодолеть российские приемники сигнала "Кометы".

1 апреля в ВСУ сообщили, что в марте было сбито более 300 российских дронов.