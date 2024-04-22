Харків, Суми і Запоріжжя під прицілом: куди можуть залітати розвідувальні БПЛА ЗС РФ (мапа)

"Орлани", Zala та SuperCam залітають за лінію фронту й таким чином ставлять під загрозу українські військові та цивільні обʼєкти. Фокус розібрався, в яку зону можуть залітати дрони РФ.

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Російські ресурси вже кілька разів публікували відео ураження українських цілей в тилових містах. Через це постає питання, які міста теоретично підпадають під зону дії БПЛА ворога. Фокус розібрався, як РФ наводить ракети по містах України за допомогою дронів. Повна версія матеріалу доступна за посиланням.

В арсеналі російської армії є кілька розвідувальних дронів, які можуть залітати вглиб українського тилу на близько 100 км. Серед них Zala, "Орлан" і SuperCam. Характеристики російських дронів дозволяють діяти в радіусі 100 км, але для кожного населеного пункту в цьому радіусі загроза різна, бо залежить від засобів ППО, РЕБ, РЕР та інших.

Приблизна зона, куди можуть залітати російські дрони з території РФ або тимчасово окупованих регіонів України Фото: Фокус

Що використовує РФ для наведення і ударів по українському тилу

Окупанти створили свою спарку з дронів:

"Орлан-30" для наведення мінометів, артилерії та авіаракет Х-38МЛ — загальна відстань до 40 км;

Zala Z-16 для наведення "Ланцетів" в радіусі до 30-40 км;

SuperCam S350 для наведення високоточних реактивних снарядів "Торнадо-С" або "Искандеров". Дальність ураження до 150 та 500 км відповідно;

"Орлан-10" також для наведення РСЗВ "Торнадо-С" або інших засобів ураження.

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Відтак під загрозою опиняються великі міста та зони довкола можуть стати цілями для ЗС РФ. Ворог може атакувати як військові обʼєкти, так і засоби ППО, цивільні обʼєкти або скупчення техніки.

У повній версії матеріалу читайте, як протидіяти російським дронам, та чи є в Україні відповідні аналоги.

Нагадаємо, Фокус розібрався, як ЗСУ можуть подолати російські приймачі сигналу "Комети".

1 квітня в ЗСУ повідомили, що у березні було збито понад 300 російських дронів.