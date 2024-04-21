Україна розвиває ВПК. 10 "Богдан" за місяць, український "Ланцет" та інші новинки зброї

Український військово-промисловий продовжує працювати для поповнення Сил оборони. У квітні стало відомо про нові досягнення: створення аналога "Ланцета", імовірного виробництва броньовика Mbombe 6x6 і БМП-1ТС.

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В Україні продовжують зʼявлятися нові зразки озброєння. Володимиру Зеленському показали новий дрон із машинним зором і дальністю понад 100 км. Головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському продемонстрували оновлений БМП та новий броньовик. Фокус склав список нового озброєння, яке є в арсеналі Сил оборони.

Ліцензійний Mbombe 6x6 і БМП-1ТС — бронетехніка для ЗСУ

18 квітня головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському показали новітні зразки бронетехніки. Серед новинок була модернізована бойова машина піхоти БМП-1ТС із бойовим модулем "Спис-Синтез" і шестиколісний броньовик. За даними "Мілітарного", в Україні організували ліцензійне виробництво південноафриканських броньовиків Mbombe 6x6. У ПАР його виробляє компанія Paramount Group.

Mbobme — це колісна броньова бойова машина, яка вміщує в десантному відділені вісьмох піхотинців. Вона має підвищений захист від підриву на мінах. Саме тому для кожного піхотинця передбачено окреме протимінне крісло. Екіпаж складається з трьох осіб: командира, навідника та водія. Десантування відбувається через кормову апарель.

Новий броньовик із бойовим моделм "Спис-Синтез" Фото: скріншот

У базовій версії вага машини складає 16 тонн, а бронювання передбачає захист від бронебійних куль калібру 7,61х51 мм, що відповідає стандарту STANAG 4569 3 класу. Заявляється, що броньовик може витримати підрив заряду вагою до 10 кг у тротиловому еквіваленті. Для цього днище має двошарову V-подібну форму.

На відео, яке оприлюднили в Генштабі ЗСУ, видно, що Mbobme 6x6 отримав бойовий модуль "Спис-Синтез" українського виробництва. В основі лежить 30-мм автоматична гармата 3ТМ-1, 30-мм автоматичний гранатомет КБА-117 і спарений кулемет ПКТ калібру 7,62-мм, а також дві пускові ПТРК "Барʼєр".

Силова установка представлена дизельним двигуном Cummins ISBe4 з автоматичною коробкою передач Allison. Максимальна швидкість складає 100 км/год, а запас ходу — 700 км.

БМП-1ТС — це модернізація радянської бойової машини піхоти, яку представили у 2018 році. Її розробляла компанія "Техімпекс". Бойовий модуль був основною зміною машини. "Спис-Синтез" має, окрім характеристик, які були перераховані вище, новий стабілізатор озброєння, комплекс управління озброєнням і оптику. У 2021 році було підписано контракт на постачання дослідної партії БМП-1ТС у ЗСУ.

БМП-1ТС на виставці в Києві Фото: Defense Express

Одна "Богдана" кожні три дні — українська артилерія

САУ "Богдана" — це українська 155-мм артилерійська установка. Машину почали активно доводити вже в умовах повномасштабної війни. За ці роки створено кілька ітерацій "Богдани". Остання має досилач, що дозволяє швидше перезаряджати артустановку. Українські військові позитивно відгукуються про вітчизняну розробку.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у квітні буде виготовлено 10 САУ "Богдана". У планах ще більше нарощувати виробництво артустановок. Варто зазначити, що ще в грудні 2023 року в Україні виробляли 6 САУ на місяць. За збереження темпів 10 САУ "Богдана" на місяць ЗСУ можуть отримати ще 80 українських артустановок до кінця 2024 року.

Основні характеристики САУ "Богдана":

дальність стрільби — до 42 км звичайними снарядами й до 60 км активно-реактивними;

калібр — 155 мм;

екіпаж — 5 бійців;

швидкість — до 80 км/год.

"Український "Ланцет" — дрон-камікадзе з машинним зором

Президенту Володимиру Зеленському показали новий дрон, який уже прозвали "українським "Ланцетом". 13 квітня, у День працівника оборонно-промислового комплексу, українському лідеру показали нову модель баражувального дрона. Заявлена дальність нового дрона складає понад 100 км.

Зеленському показують результат роботи дрона "Ланцет" Фото: Офіс президента

Назву дрона-камікадзе тримають у секреті. Проте відомо, що дрон уже застосовують у зоні бойових дій. У перспективі дрон зможе уражати цілі в небі завдяки швидкості й потужності бойовій частині. "Український "Ланцет" запускають із катапульти, а силова установка має електричний двигун. Форма баражувального боєприпасу має X-подібний фюзеляж, який забезпечує високу маневреність. Залежно від цілі бойова частина дрона може сягати 3 кг. Вона може бути представлена в трьох варіантах:

уламкова;

термобарична;

бронебійна з ядерним ядром (бронебійність до 40 мм зі створенням великої кількості вторинних уламків після "проламування" корпусу).

Для перехоплення повітряних цілей дрон матиме уламкову бойову частину. Вона спрацьовуватиме під час безпосереднього зіткнення з ціллю або ж поряд із ним за сигналом оператора. Максимальна швидкість виробу — 180 км/год, чого має вистачити для ураження російських дронів "Орлан-10", Zala або ж "Ланцет", які вже неодноразово були помічені в українському тилу для корегування.

У "Мілітарному" також називають ще одну особливість нового БПЛА — він працює в спарці з ретранслятором, що дозволяє гарантувати звʼязок на великій відстані. Для протидії РЕБ дрон має модуль шифрованого звʼязку стандарту AES256.

І останнім важливим моментом дрона-камікадзе є те, що він має "машинний зір". Він забезпечує захоплення цілі й автоматичне її ураження. Це дозволяє уразити обʼєкт навіть у випадку втрати керування через РЕБ.