Shahed, "Ланцети" та "Орлани": сили ППО у березні знищили понад 300 ворожих БПЛА (фото)

У командуванні наголосили, що підрозділи Сухопутних військ також продовжують приземляти значну кількість тактичних ворожих БПЛА, зокрема FPV-дронів.

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Системи протиповітряної оборони Сухопутних військ України знешкодили 326 ворожих БпЛА. З них найбільшу кількість становлять дрони-камікадзе іранського виробництва "Shahed". Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк.

"Протягом березня 2024 року ППО Сухопутних військ знищила 326 засобів повітряної розвідки та нападу противника", — написав Павлюк.

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Він уточнив, які саме БпЛА знешкодила українська ППО:

БпЛА "Shahed-131/136" – 151 од.;

БпЛА "Zala" – 45 од.;

БпЛА "Supercam" – 13 од.;

БпЛА "Ланцет" – 92 од.;

БпЛА "Орлан-10" – 21 од.;

БпЛА невизначеного типу – 4 од.

"В умовах інтенсивних бойових дій підрозділи Сухопутних військ продовжують приземляти також значну кількість тактичних БпЛА противника, зокрема FPV-дронів, із використанням різноманітних засобів радіоелектронної боротьби", — наголосив Павлюк.

Кількість знищених ворожих БпЛА у березні 2024 Фото: Telegram / Олександр Павлюк

Нагадаємо, 1 квітня російське медіа ASTRA повідомила, що російська авіація скинула ще дві авіаційні бомби вагою по 500 кілограмів із фугасною боєголовкою в Бєлгородській області.

31 березня міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що Франція планує передати Україні значну кількість бронетехніки, вилученої з оперативного складу французьких збройних сил. Крім того, очікується передача зенітних ракет Aster 30 для підвищення ефективності української системи протиповітряної оборони.