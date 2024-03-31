Для посилення ППО: Франція передасть Україні новий пакет допомоги

За даними Міноборони Франції, Україна отримає французькі колісні бронетранспортери VAB і партію зенітних ракет Aster 30.

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У межах свіжого пакета військової допомоги Франція планує передати Україні значну кількість бронетехніки, вилученої з оперативного складу французьких збройних сил. Крім того, очікується передача зенітних ракет Aster 30 для підвищення ефективності української системи протиповітряної оборони. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, повідомляє Le Monde.

Серед переданої бронетехніки важливе місце займуть французькі колісні бронетранспортери VAB.

"Щоб утримувати таку велику лінію фронту, українській армії потрібні, наприклад, наші броньовані фронтові машини (VAB): це абсолютно необхідно для мобільності військ", — сказав Лекорню.

За заявою міністра, незважаючи на те, що бронетранспортери VAB належать до старого зразка техніки, вони все ще придатні для експлуатації і можуть бути корисними для України.

Міністр також додав, що сотні таких машин буде передано українській стороні протягом 2024 року і початку 2025 року.

Бронетранспортери VAB перебувають на озброєнні французької армії вже понад 40 років і поступово замінюються новими колісними машинами нового покоління, як-от Griffon.

Крім того, у відповідь на запит про допомогу в посиленні протиповітряної оборони, Франція передасть Україні партію зенітних ракет Aster 30 для використання в комплексах ППО SAMP/T.

"Ми також розробляємо боєприпаси з дистанційним управлінням у дуже короткі терміни, щоб доставити їх українцям цього літа", — додав глава міноборони Франції. Водночас Себастьян Лекорню не уточнив про які боєприпаси йдеться.

Нагадаємо, що раніше Франція передала і продовжить передавати Україні списане військове обладнання та зброю зі своїх військових складів.

Раніше глава французького Міністерства оборони Себастьян Лекорню заявив, що Франція може встановити пріоритетні вимоги для виробників зброї, щоб збільшити обсяги і прискорити випуск снарядів для української артилерії та ППО.