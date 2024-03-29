Франція передаватиме Україні списане озброєння зі своїх складів, – Лекорню

Голова французького Міністерства оборони Себастьян Лекорню відповів на критику та заявив, що передача військового обладнання ЗСУ не має жодного впливу на національну безпеку та не послаблює армію його країни.

Related video

Франція передає та продовжить передавати Україні списане військове обладнання та зброю зі своїх військових складів. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню в інтервʼю для Var-Matin.

Відповідну заяву міністр зробив у відповідь на запитання журналіста про те, як він реагує на критику щодо передачі озброєння зі складу ЗС Франції до України, що нібито "послаблює французьку армію".

Лекорню відзначив, що передача військового обладнання не має жодного впливу на національну безпеку країни, оскільки передана зброя є списаною.

"Замість того, щоб викидати їх на смітник чи віддавати іншим країнам, ми віддаємо їх українській армії. Але повторюю: зниження нашої моделі оборони ніколи не було", — йдеться у повідомленні.

За його словами, озброєння, яке українські Сили оборони отримують сьогодні, потрапляє до категорії списаного, оскільки ті самі броньовані бойові машини AMX-10RC замінюються на сучасніші EBRC Jaguar.

Міністр додав, що зброя, що передається зі складів Збройних сил Франції, скоро буде доповнена, оскільки країна вкладає значні кошти у розширення її виробництва.

"Оскільки ми масово реінвестуємо в наші армії за цим планом у 413 мільярдів євро на 2024-2030 роки, у нас є багато обладнання, яке все ще працює і яке буде вилучено з наших армій", — каже Лекорню.

Також міністр підтвердив, що деякі артилерійські підрозділи не отримали потрібної підготовки, оскільки певна кількість САУ Caesar була передана Україні. Водночас, за його словами, нині Франція розширює та збільшує виробництво цих артилерійських систем і розмістила замовлення на закупівлю понад сотні САУ Caesar.

Нагадаємо, раніше голова французького Міністерства оборони Себастьян Лекорню заявив, що Франція може встановити пріоритетні вимоги для виробників зброї, аби збільшити обсяги і прискорити випуск снарядів для української артилерії та ППО.