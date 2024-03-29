Франция будет передавать Украине списанное вооружение со своих складов, — Лекорню

Глава французского Министерства обороны Себастьян Лекорню ответил на критику и заявил, что передача военного оборудования ВСУ не имеет никакого влияния на национальную безопасность и не ослабляет армию его страны.

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Франция передает и продолжит передавать Украине списанное военное оборудование и оружие со своих военных складов. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню в интервью для Var-Matin.

Соответствующее заявление министр сделал в ответ на вопрос журналиста о том, как он реагирует на критику относительно передачи вооружения из состава ВС Франции в Украину, что якобы "ослабляет французскую армию".

Лекорню отметил, что передача военного оборудования не имеет никакого влияния на национальную безопасность страны, поскольку переданное оружие является списанным.

"Вместо того, чтобы выбрасывать их на свалку или отдавать другим странам, мы отдаем их украинской армии. Но повторяю: снижения нашей модели обороны никогда не было", — говорится в сообщении.

По его словам, вооружение, которое украинские Силы обороны получают сегодня, попадает в категорию списанного, поскольку те же бронированные боевые машины AMX-10RC заменяются на более современные EBRC Jaguar.

Министр добавил, что оружие, передаваемое со складов Вооруженных сил Франции, скоро будет дополнено, поскольку страна вкладывает значительные средства в расширение его производства.

"Поскольку мы массово реинвестируем в наши армии по этому плану в 413 миллиардов евро на 2024-2030 годы, у нас есть много оборудования, которое все еще работает и которое будет изъято из наших армий", — говорит Лекорню.

Также министр подтвердил, что некоторые артиллерийские подразделения не получили нужной подготовки, поскольку определенное количество САУ Caesar было передано Украине. В то же время, по его словам, сейчас Франция расширяет и увеличивает производство этих артиллерийских систем и разместила заказ на закупку более сотни САУ Caesar.

Напомним, ранее глава французского Министерства обороны Себастьян Лекорню заявил, что Франция может установить приоритетные требования для производителей оружия, чтобы увеличить объемы и ускорить выпуск снарядов для украинской артиллерии и ПВО.