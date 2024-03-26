ПВО и боеприпасы: Франция потребует от оружейников ускорить производство для Украины, — Минобороны

По словам главы Минобороны Франции Себастьяна Лекорню, он готов использовать свои полномочия и установить необходимые промышленные объемы производства для вооружений и снарядов.

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Франция может установить приоритетные требования для производителей оружия, чтобы увеличить объемы и ускорить выпуск снарядов для украинской артиллерии и ПВО. Об этом заявил глава Минобороны Франции Себастьен Лекорню, передает Sky News.

По словам министра, он готов использовать свои полномочия и установить необходимые промышленные объемы производства для вооружений и снарядов.

"Эти вопросы определенно на повестке дня", — заявил он.

Производственные линии, как и склады, испытывают особую нагрузку в отношении зенитных ракет и артиллерийских снарядов, добавил он.

Напомним, что в рамках чешской инициативы Исландия выделит 2 млн евро на боеприпасы для Украины. В МИД также анонсировали дополнительные 500 тысяч евро на покупку обмундирования для женщин-военнослужащих ВСУ.

Также сообщалось, что власти Нидерландов выделили 150 млн евро на вооружение класса "воздух-земля" для украинских истребителей F-16.

По данным СМИ, власти Чехии уже 2 года негласно поставляют Украине боеприпасы. К этому проекту также имеют отношение Дания и Нидерланды. Вместе с тем только сейчас в Чехии решили открыто обратиться к европейским странам с призывом обеспечить закупку снарядов для Украины.