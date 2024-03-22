Нидерланды выделили 150 млн евро на вооружение класса "воздух-земля" для украинских F-16

Боеприпасы будут закуплены у непосредственно производителей, что обеспечит своевременную поддержку военных нужд Украины.

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Правительство Нидерландов объявило о выделении более 150 млн евро на закупку боеприпасов для Украины. Это финансовое обязательство направлено на приобретение вооружения класса "воздух-земля", совместимого с истребителями F-16, которые, как ожидается, будут развернуты в Украине. Об этом 20 марта сообщила пресс-служба Минобороны Нидерландов.

Боеприпасы, специально разработанные для применения с самолетов F-16, будут закупаться непосредственно у производителей, что обеспечит своевременную поддержку военных нужд Украины.

Нидерланды также отправляют ранее обещанные истребители F-16 и сопутствующее оборудование в Румынию. Эти самолеты предназначены не только для оборонительных операций, но и должны стать важнейшим компонентом учебного центра для украинских и румынских летчиков.

В общей сложности 18 голландских F-16 были выделены для тренировок в Румынии, а еще 24 машин готовятся к поставке в Украину. Эта подготовка координируется партнерами по коалиции, демонстрируя единый фронт в оказании военной помощи Украине.

Таким образом, говорится в публикации, Нидерланды вместе с Данией и США возглавляют коалицию Ukraine Defense Contact Group в вопросе Военно-воздушных сил, заняв активную позицию в поддержке Украины в условиях продолжающегося конфликта.

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В дополнение к авиационной поддержке правительство Нидерландов расширяет свой вклад, включая беспилотные авиационные системы. Инвестируя более 200 млн евро, Нидерланды планируют закупить и передать Украине значительное количество БПЛА. Дроны, которые уже доказали свою эффективность на поле боя, будут приобретены в сотрудничестве с другими партнерами и ВСУ.

Ранее мы подробно сообщали о новых пакетах военной помощи Украине, которые будут предоставлены партнерами по результатам заседания в формате "Рамштайн". Одним из ключевых моментов — предоставление сотен тысяч артиллерийских боеприпасов, в которых остро нуждаются Силы обороны Украины в настоящее время.