Для усиления ПВО: Франция передаст Украине новый пакет помощи

По данным Минобороны Франции, Украина получит французские колесные бронетранспортеры VAB и партию зенитных ракет Aster 30.

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В рамках свежего пакета военной помощи Франция планирует передать Украине значительное количество бронетехники, изъятой из оперативного состава французских вооруженных сил. Кроме того, ожидается передача зенитных ракет Aster 30 для повышения эффективности украинской системы противовоздушной обороны. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню, сообщает Le Monde.

В числе передаваемой бронетехники важное место займут французские колесные бронетранспортеры VAB.

"Чтобы содержать столь большую линию фронта, украинской армии нужны, например, наши бронированные фронтовые машины (VAB): это абсолютно необходимо для мобильности войск", – сказал Лекорню.

По заявлению министра, несмотря на то, что бронетранспортеры VAB относятся к старому образцу техники, они все еще годятся для эксплуатации и могут быть полезны для Украины.

Министр также добавил, что сотни таких машин будут переданы украинской стороне в течение 2024 года и начала 2025 года.

Бронетранспортеры VAB находятся на вооружении французской армии уже более 40 лет и постепенно заменяются новыми колесными машинами нового поколения, такими как Griffon.

Кроме того, в ответ на запрос о помощи в усилении противовоздушной обороны, Франция передаст Украине партию зенитных ракет Aster 30 для использования в комплексах ПВО SAMP/T.

"Мы также разрабатываем боеприпасы с дистанционным управлением в очень короткие сроки, чтобы доставить их украинцам этим летом", — добавил глава минобороны Франции. При этом Себастьен Лекорню не уточнил о каких боеприпасах.

Напомним, что ранее Франция передает и продолжит передавать Украине списанное военное оборудование и оружие со своих военных складов.

Ранее глава французского Министерства обороны Себастьян Лекорню заявил, что Франция может установить приоритетные требования для производителей оружия, чтобы увеличить объемы и ускорить выпуск снарядов для украинской артиллерии и ПВО.