Майже неушкоджений "Шахед" знайшли на полі в Україні: які його особливості (відео)

Схоже, що незначні пошкодження дрон отримав під час приземлення, про що свідчить довгий слід на землі. Він належить до серії "Ы", яку виготовляють у Росії.

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В Україні знайдений ні практично неушкоджений російсько-іранський чорний безпілотний літальний апарат "Шахед". Відео зі знахідкою в останні дні поширюється мережею без вказання джерела та пояснень.

На відео можна спостерігати дрон, який лежить у полі. Його корпус майже неушкоджений: деякі ушкодження, ймовірно, отримав мотор, подряпини є зверху на крилах. Розбитою є носова частина фюзеляжу безпілотника. Поряд лежать два уламки, які здаються залишками носової частини.

Позаду БПЛА видно досить довгий гальмівний шлях, який дрон подолав під час падіння. немає ніякої інформації, як був уражений "Шахед". Військові, котрі його оглядають у відео, теж ставлять це питання.

Корпус безпілотника чорного кольору. У хвостовій частині є назва моделі "Герань-2" та маркування серії "Ы", що свідчить про модель Shahed-136, зібрану в Росії, з заміною навігаційних приладів.

Нагадаємо, раніше директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін пояснював маркування "Шахедів", котрі використовує Росія в Україні. За його словами, дрони серії "Ы" надходять у Росію у розібраному вигляді, де їх збирають на заводах. Під час збирання механічними засобами або лазером з компонентів зрізають усі написи, які свідчать про країну виробника, тобто Іран. За оцінками українських експертів, у Росії збирають кращі дрони, ніж в Ірані, але їхня конструкція, як і ефективність, не надто відрізняються.

У грудні 2023 року інший експерт, Олег Катков з Defense Express, розповів, що модель "Герань-Ы" має бойову частину, як у "Герані-М", але обладнаний російською системою навігації. Своєю чергою, "Герань-М" є повною копією іранського Shahed-136 та має бойову частину 48,5 кг. Катков зауважує, що росіяни вдосконалили іранський дрон майже без збільшення ціни, до якої додалися лише близько 200 доларів США. Однак ці вдосконалення, а саме мобільний модеми, дають можливість ефективніше знешкодити дрон.

Вже кілька місяців в Україні використовуються "Шахеди" чорного кольору. За словами речника Повітряних сил України Іллі Євлаша, чорний колір не надто збільшує ефективність дронів під час атак. "Навіть ті ж самі перефарбовування "шахедів" у чорний колір не сильно допомогли ворогу, все одно наші захисники неба виявляють і уражають їх за будь-яких умов", — каже речник.

Раніше військовий зв'язківець та експерт з радіоелектронної боротьби Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш" підтвердив, що у виробництві чорного "шахеду", знайденого у грудні, був використаний зовсім інший тип матеріалів, ніж в іранських дронах Shahed. Чорного кольору виробу надавала не фарба, як вважали раніше, а спеціальний матеріал, з якого його було виготовлено. Чорний шар виявився схожим на дуже щільний пінополістирол. Він нагадує склотканину, просочену епоксидною смолою та, ймовірно, має деякий вміст металу.

Щодо того, як може бути приземлений "Шахед" майже без ушкоджень, відповідь дають українські засоби РЕБ. Система радіоелектронної боротьби "Покрова" час від часу змушує дрони-камікадзе "Шахед" приземлятися без вибуху.