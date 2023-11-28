Три міфи про чорні Shahed: чому українцям не потрібно панікувати через "нові" дрони (відео)

Пофарбовані в чорний колір безпілотники Shahed вже з'являлися в Ірані та Саудівській Аравії, тому дивно, що росіяни дійшли до цієї ідеї тільки зараз.

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Російські військові почали використовувати під час атак по Україні безпілотники Shahed, перефарбовані в темний колір, довкола яких уже встигло виникнути багато міфів. Про це йдеться в сюжеті порталу "Мілітарний".

Уперше ЗС РФ використовували безпілотні літальні апарати чорного кольору під час наймасовішої атаки "Шахедами" по території України вночі 25 листопада. Тоді самі окупанти на своїх медіаресурсах пишуть, що під час удару дронами по Україні 25 листопада навмисно використовували Shahed-136 (росіяни називають їх "Герань"), пофарбовані в чорний колір, оскільки маскування може ускладнювати їхнє виявлення на тлі нічного неба за допомогою прожекторів, які є основним засобом виявлення для мобільних груп ППО. Росіяни навіть поскаржилися на те, що досі не додумалися до такої "очевидної ідеї".

У зв'язку з цим з приводу "чорних Шахедів" відразу ж виникло кілька міфів. Перший із них полягав у тому, що ЗС РФ використовували в Україні нові дрони Shahed-238 з інфрачервоною системою наведення, які кількома днями раніше презентував Іран. Однак це виявилося не так. За словами спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, ідеться про ті самі Shahed-136, які раніше застосовувала Росія, але які окупанти лише зробили чорним.

"Вони й раніше вдосконалювали ті БПЛА, які отримали від Ірану, і ті, що роблять самі, використовуючи там композитні матеріали для світловідбивної поверхні. Зараз ми бачимо, що використовували карбономатеріал", — сказав Ігнат.

Він пояснив, що карбон є поглинаючим матеріалом для радіолокаційного сигналу. Крім того, окупанти почали фарбувати свої безпілотники в чорний колір ще й для того, щоб зробити їх менш помітними візуально в темний час доби. Це ускладнює роботу ППО, а саме візуальну прив'язку до цілі мобільних вогневих груп.

Юрій Ігнат також зазначив, що наразі уламки збитих "чорних Шахедів" вивчають фахівці для того, щоб з'ясувати, які саме матеріали використовують росіяни в цих дронах. Також він підкреслив, що це — не перше оновлення російського "Шахеда". До речі, як показав "Мілітарний", росіяни навіщось змінили назву своїх чорних безпілотників: якщо раніше іранські дрони, зібрані в РФ, називалися "Герань-2", то їхніх перефарбованих "побратимів" противник навіщось назвав "Ферань-2", виправивши білою фарбою початкову літеру в назві.

Другий міф, пов'язаний із "чорними дронами", полягає в тому, що такі безпілотники були застосовані вперше. Однак самі по собі чорні "Шахеди" — не новина. Такі БПЛА були помічені на підземній базі в Ірані в березні 2022 року. Також уламки чорного дрона було знайдено біля нафтового родовища Хурайс у Саудівській Аравії, яке атакували хусити (воєнізоване угруповання шиїтів-зейдитів, що діє на території Ємену, — ред.) 2019 року.

"Чорному Шахеду" також невиправдано приписують дешевизну. На думку експертів, звичайна модель Shahed-136 білого кольору коштує від 10 до 20 тисяч доларів при тому, що містить у собі 50 кг вибухівки, хоча реальна ціна цих дронів невідома. Якщо виробники почали використовувати ще й карбонове покриття, то вартість таких безпілотників має стати ще більшою.

Нагадаємо, внаслідок атаки ЗС РФ на Київ уночі 25 листопада постраждали п'ятеро людей, серед них 11-річна дитина. Відомо, що дрони Shahed "заходили" на Київ численними групами, з різних напрямків, постійно змінюючи курс за вектором руху.

Крім того, ми інформували читачів про те, що Повітряні сили уточнили дані про збиті "Шахеди" вночі 25 листопада. Росія цинічно спрямовує хвилі дронів для нападу на Україну, як вважає посол США в Україні Бріджит Брінк, коли температура опускається нижче нуля.