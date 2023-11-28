Три мифа о черных Shahed: почему украинцам не нужно паниковать из-за "новых" дронов (видео)

Выкрашенные в черный цвет беспилотники Shahed уже появлялись в Иране и Саудовской Аравии, поэтому удивительно, что россияне дошли до этой идеи только сейчас.

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Российские военные начали использовать во время атак по Украине беспилотники Shahed, перекрашенные в темный цвет, вокруг которых уже успело возникнуть много мифов. Об этом говорится в сюжете портала "Милитарный".

Впервые ВС РФ использовали беспилотные летательные аппараты черного цвета во время самой массовой атаки "Шахедами" по территории Украины ночью 25 ноября. Тогда сами оккупанты на своих медиа-рессурсах пишут, что во время удара дронами по Украине 25 ноября намеренно использовали Shahed-136 (россияне называют их "Герань"), окрашенные в черный цвет, поскольку маскировка может затруднять их обнаружение на фоне ночного неба с помощью прожекторов, которые являются основным средством обнаружения для мобильных групп ПВО. Россияне даже пожаловались на то, что до сих пор не додумались до такой "очевидной идеи".

В связи с этим по поводу "черных Шахедов" сразу же возникло несколько мифов. Первый из них заключался в том, что ВС РФ использовали в Украине новые дроны Shahed-238 с инфракрасной системой наведения, которые несколькими днями ранее презентовал Иран. Однако это оказалось не так. По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, речь идет о тех же самых Shahed-136, ранее применяемых Россией, которые оккупанты лишь сделали черным.

"Они и раньше совершенствовали те БПЛА, которые получили от Ирана, и те, что делают сами, используя там композитные материалы для светоотражающей поверхности. Сейчас мы видим, что использовали карбономатериал", — сказал Игнат.

Он объяснил, что карбон является поглощающим материалом для радиолокационного сигнала. Кроме того оккупанты начали красить свои беспилотники в черный цвет еще и для того, чтобы сделать их менее заметными визуально в темное время суток. Это усложняет работу ПВО, а именно визуальную привязку к цели мобильных огневых групп.

Юрий Игнат также отметил, что сейчас обломки сбитых "черных Шахедов" изучают специалисты для того, чтобы выяснить, какие именно материалы используют россияне в этих дронах. Также он подчеркнул, что это — не первое обновление российского "Шахеда". К слову, как показал "Милитарный", россияне зачем-то изменили название своих черных беспилотников: если ранее иранские дроны, собранные в РФ, назывались "Герань-2", то их перекрашенных "собратьев" противник зачем-то назвал "Ферань-2", исправив белой краской начальную букву в названии.

Второй миф, связанный с "черными дронами", состоит в том, что такие беспилотники были применены впервые. Однако сами по себе черные "Шахеды" — не новость. Такие БПЛА были замечены на подземной базе в Иране в марте 2022 года. Также обломки черного дрона были найдены возле нефтяного месторождения Хурайс в Саудовской Аравии, которое атаковали хуситы (военизированная группировка шиитов-зейдитов, действующая на территории Йемена, — ред.) в 2019 году.

"Черному Шахеду" также неоправданно приписывают дешевизну. По мнению экспертов, обычная модель Shahed-136 белого цвета стоит от 10 до 20 тысяч долларов при том, что содержит в себе 50 кг взрывчатки, хотя реальная цена этих дронов неизвестна. Если производители начали использовать еще и карбоновое покрытие, то стоимость таких беспилотников должна стать еще большей.

Напомним, в результате атаки ВС РФ на Киев ночью 25 ноября пострадали пять человек, среди них 11-летний ребенок. Известно, что дроны Shahed "заходили" на Киев многочисленными группами, с разных направлений, постоянно меняя курс по вектору движения.

Кроме того мы информировали читателей о том, что Воздушные силы уточнили данные о сбитых "Шахедах" ночью 25 ноября. Россия цинично направляет волны дронов для нападения на Украину, как считает посол США в Украине Бриджит Бринк, когда температура опускается ниже нуля.