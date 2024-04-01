Почти неповрежденный "Шахед" нашли на поле в Украине: каковы его особенности (видео)

Похоже, что незначительные повреждения дрон получил во время приземления, о чем свидетельствует длинный след на земле. Он относится к серии "Ы", которую изготавливают в России.

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В Украине найден не практически неповрежденный российско-иранский черный беспилотный летательный аппарат "Шахед". Видео с находкой в последние дни распространяется по сети без указания источника и объяснений.

На видео можно наблюдать дрон, который лежит в поле. Его корпус почти неповрежден: некоторые повреждения, вероятно, получил мотор, царапины есть сверху на крыльях. Разбитой является носовая часть фюзеляжа беспилотника. Рядом лежат два обломка, которые кажутся остатками носовой части.

Позади БПЛА виден довольно длинный тормозной путь, который дрон преодолел при падении. нет никакой информации, как был поражен "Шахед". Военные, которые его осматривают в видео, тоже задаются этим вопросом.

Корпус беспилотника черного цвета. В хвостовой части есть название модели "Герань-2" и маркировка серии "Ы", что свидетельствует о модели Shahed-136, собранной в России, с заменой навигационных приборов.

Напомним, ранее директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин объяснял маркировку "Шахедов", которые использует Россия в Украине. По его словам, дроны серии "Ы" поступают в Россию в разобранном виде, где их собирают на заводах. Во время сборки механическими средствами или лазером с компонентов срезают все надписи, свидетельствующие о стране производителя, то есть Иране. По оценкам украинских экспертов, в России собирают лучшие дроны, чем в Иране, но их конструкция, как и эффективность, не слишком отличаются.

В декабре 2023 года другой эксперт, Олег Катков из Defense Express, рассказал, что модель "Герань-Ы" имеет боевую часть, как у "Герани-М", но оборудован российской системой навигации. В свою очередь, "Герань-М" является полной копией иранского Shahed-136 и имеет боевую часть 48,5 кг. Катков отмечает, что россияне усовершенствовали иранский дрон почти без увеличения цены, к которой добавились лишь около 200 долларов США. Однако эти усовершенствования, а именно мобильный модем, дают возможность эффективнее обезвредить дрон.

Уже несколько месяцев в Украине используются "Шахеды" черного цвета. По словам представителя Воздушных сил Украины Ильи Евлаша, черный цвет не слишком увеличивает эффективность дронов во время атак. "Даже те же самые перекрашивания "шахедов" в черный цвет не сильно помогли врагу, все равно наши защитники неба обнаруживают и поражают их при любых условиях", — говорит спикер.

Ранее военный связист и эксперт по радиоэлектронной борьбе Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" подтвердил, что в производстве черного "шахеда", найденного в декабре, был использован совсем другой тип материалов, чем в иранских дронах Shahed. Черный цвет изделию придавала не краска, как считалось ранее, а специальный материал, из которого оно было изготовлено. Черный слой оказался похожим на очень плотный пенополистирол. Он напоминает стеклоткань, пропитанную эпоксидной смолой и, вероятно, имеет некоторое содержание металла.

Относительно того, как может быть приземлен "Шахед" почти без повреждений, ответ дают украинские средства РЭБ. Система радиоэлектронной борьбы "Покрова" время от времени заставляет дроны-камикадзе "Шахед" приземляться без взрыва.