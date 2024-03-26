Уничтожают в любых условиях: черные "Шахеды" не повысили эффективность атак ВС РФ, — Евлаш

По словам спикера Воздушных сил, прошедшей ночью украинские защитники уничтожили все запущенные оккупантами дроны. Соответственно, цвет вооружения никак не повлиял на успешность вражеского террора.

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Российские оккупанты пытались немного видоизменить тактику атак дронами-камикадзе иранского происхождения Shahed и перекрасили часть из них в черный цвет. Это не помогло им повысить эффективность. Об этом заявил спикер Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона 26 марта.

По его словам, в прошедшую ночь украинским защитникам удалось уничтожить все 12 запущенных беспилотников. Российские оккупанты используют циничные методы ведения войны и атакуют объекты стратегической и гражданской инфраструктуры. Этот раз не стал исключением.

"Этой ночью эти 12 "шахедов", которые летели из Курской области РФ и Крыма, направлялись по нашим объектам, в частности по мостам и другим. Однако мобильные группы ПВО неоднократно демонстрировали свою эффективность даже в тяжелых погодных условиях и ночью. Даже те же перекрашивания "шахедов" в черный цвет не сильно помогли врагу, все равно наши защитники неба обнаруживают и поражают их в любых условиях", — говорит Илья Евлаш.

Отдельно представитель Воздушных сил добавил, что это не первая подобная атака и явно не последняя. В то же время, украинская сторона готова к провокациям и продолжает контролировать ситуацию.

Все вражеские передвижения и вероятные пуски любых ударных средств отслеживаются, после чего уничтожаются. Речь как про дроны, так и про ракеты.

Напомним, 26 марта начальница пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявил, что россияне хотят нанести максимальный ущерб мирным городам Украины и поэтому начали использовать тактику двойных ударов. По ее словам, противник использует точечные баллистические удары в качестве замены массированных ракетных обстрелов. Также это один из ответов на отсутствие успехов на фронте.