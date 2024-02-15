"Покрова" приземляет "Шахеды": почему Украина не бьет по России трофейными дронами

В руки украинцев попали уже несколько ударных беспилотников, запущенных россиянами. Эксперты говорят, что можно их переделать и вернуть оккупантамм, но делать этого не стоит по нескольким причинам.

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Система радиоэлектронной борьбы "Покрова" время от времени заставляет дроны-камикадзе "Шахед" приземляться без взрыва. Куда они потом деваются и можно ли их вернуть оккупантам, запустив на территорию России? Фокус обратился за ответами к экспертам.

Трофейный "Шахед" — большая удача

Беспилотники "Шахед" хорошо защищены от радиопомех. Во-первых, в сбитых экземплярах неоднократно находили блоки "Комета-М", которые проверяют сигналы навигации и исключают так называемый "шум", перебивающий сигналы от спутников GPS и заставляющий БПЛА "теряться" в пространстве. Еще в 2023 году глава управления РЭБ и кибербезопасности Генштаба ВСУ полковник Иван Павленко заявил, будто Силы обороны нашли способ преодолевать такую защиту, хотя и отметил, что со временем РФ может заменить систему на другую.

Даже если "Шахед" попадает под воздействие систем РЭБ, то продолжает лететь к заданной цели благодаря инерциальной системе навигации — набору датчиков, примерно поддерживающих курс. Она весьма неточная, поскольку постоянно накапливает погрешности и заставляет дрон все сильнее отклоняться, но как только аппарат выходит из зоны действия помех, то снова подключается к GPS, получает свои точные координаты и возвращается на маршрут.

Украинские военные нашли дрон "Шахед" в поле Фото: t.me/fediienko_oleksandr

Секрет успеха в том, чтобы "Шахед" постоянно находился под воздействием РЭБ, тогда он или промахнется по цели, или же будет кружить в воздухе, пока не закончится топливо. По словам украинского военного Сергея Бескрестнова с позывным "Флэш", для этого необходимо подавить сигналы GPS рядом с потенциальной целью, например, объектом энергетической инфраструктуры.

Еще в сентябре 2023 года основатель "Антидрон Украина", проекта по производству средств РЭБ для Сил обороны, Сергей Герасимюк поделился с Фокусом идеей, что "Шахед" можно направить в малонаселенный район и приземлить на "брюхо", используя технологию спуфинга, то есть подмены координат и показателя высоты. Тогда таких случаев известно не было, однако в ноябре главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (ныне в отставке) в своем эссе поделился любопытными деталями о развертывании общегосударственной системы "Покрова". По словам военного, она как раз и задействует "спуфинг", подавляя спутниковую навигации "на всей линии соприкосновения и на большей части территории Украины".

Таким образом приземлять "Шахеды" вполне реально, что доказывают неоднократные случаи захвата почти целых экземпляров, с одним из них президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение. А 9 февраля Национальная полиция опубликовала фото БПЛА, найденного в поле на территории Днепропетровской области, но подчеркнула: "Это большая удача иметь для исследования уцелевший экземпляр ударного дрона".

БПЛА "Шахед" нашли в Днепропетровской области Фото: Национальная полиция

Вернуть "Шахед" отправителю: реально ли?

Сергей Герасимюк в комментарии Фокусу обратил внимание, что алгоритмы и детали работы системы "Покрова" до сих пор неизвестны. Согласно предположению инженера, она задействует "динамичный спуфинг с подменой высоты" — это объясняет случаи приземления целых Шахедов, поскольку они фактически сами садятся на "брюхо".

"Постепенная подменена высоты в далеких от населенных пунктов районах вызывает довольно мягкую посадку", — отметил производитель средств РЕБ. Однако тут же отметил, что массово сажать беспилотники типа "Шахед" не получится, поскольку для этого требуется координированная технически сложная процедура.

Беспилотник Shahed захватили и изучили в Украине Фото: itc.ua

Сооснователь компании DroneUA, эксперт в сфере беспилотников Валерий Яковенко сообщил, что Украина постоянно улучшает свои технологии радиоэлектронной борьбы, поэтому будет еще больше новостей о нейтрализации российского оборудования украинскими средствами. Речь идет не только о распространении станций для создания радиопомех, но и технических возможностях воздействовать на компоненты, которые Россия ставит на свои устройства. Если говорить о запуске "Шахедов" по объектам в РФ, то это возможно, но проще создать свои собственные дальнобойные дроны, чем переделать трофейные.

"В последнее время можно заметить, что малочувствительное оборудование начало системно "не долетать" до своих целей. Несмотря на то, что оборудование просто и примитивно, возможность для перепрограммирования контролеров закрыта, но технически заменить системы автопилотов можно. Тем не менее, связанные с этим усилия сопоставимы с работой, которая ведется для создания собственного производства и новых устройств для защиты Украины, поэтому вражеские дроны хорошо изучать для реверсного инжиниринга и для поиска подсанкционных компонентов, поставки которых недопустимы для создания террористического оборудования", — подытожил Валерий Яковенко.

Украинский инженер, разработчик ударных беспилотников "Кобра" (Cobra) Виталий Брызгалов в беседе с Фокусом также заявил, что перепрограммировать захваченный "Шахед" и применить против России в теории возможно — для этого необходимо его отремонтировать и заменить электронику. Вот только целых "Шахедов" приземляется очень мало, да и те единицы предприимчивые украинцы порой разбирают на трофеи для последующей продажи в интернете. И действительно, на одной из площадок размещено объявление о продаже трофейного двигателя. Даже безопасно севший на землю под воздействием "спуфинга" дрон все еще опасен, ведь боевая часть рискует взорваться в любой момент, добавил Виталий.

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