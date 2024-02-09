Большая удача. Целый беспилотник "Шахед" нашли в поле: как его приземлили (видео)

Приземленный неповрежденный "Шахед" — редкая удача для украинских исследователей. Изучение беспилотников поможет лучше бороться с ними.

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Полиция Днепропетровской области нашла практически целый ударный беспилотник "Шахед", который запустили российские военные по гражданским объектам. Об этом сообщает в Facebook Национальная полиция Украины.

Беспилотник "приземлили" силы ПВО возле населенного пункта — он упал в пустынной местности. Находке обрадовались взрывотехники: для них большая удача поймать уцелевший экземпляр ударного беспилотника для исследования.

"Боевая часть не взорвалась, все агрегаты на месте. Следующий этап — осторожно снять боевую часть и уничтожить ее. А само беспилотное устройство будет разобрано и исследовано специалистами", — говорят взрывотехники полиции.

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Военный специалист Сергей Бескрестнов, позывной "Флеш", рассказывает, что средства РЭБ, при достаточном количестве и правильном расположении, могут помешать иранским БПЛА "Шахед". Разработки такой техники есть в Украине, один из производителей демонстрирует хорошие результаты в этом деле. На Западе тоже есть подобные технологии, но они еще не были испытаны в украинских реалиях.

Shahed вполне автономно передвигается на большие расстояния, задача РЭБ — противостоять его способности ориентироваться. По крайней мере, чтобы дрон отклонился и попал не в цель, а где-то в безопасное место рядом. Сергей Бескрестнов говорит, что Shahed невозможно сбить РЭБ — только помешать ему. Иначе бы вражеские дроны уже не летали. Из средств борьбы есть только имеющиеся методы РЭБ, ПВО или мобильные группы, там, где это возможно. Если же достаточно долго подавлять систему навигации "Шахеда", то он может кружить в воздухе до тех пор, пока не закончится топливо в баке, а тогда упадет. Вероятно, именно это произошло в Днепропетровской области.

Приземленный Shahed Фото: Национальная полиция

Начальник управления радиоэлектронной борьбы Главного управления радиоэлектронной и киберобороны Генштаба ВСУ Андрей Стариков рассказал, как система радиоэлектронной борьбы "Покрова" помогает уничтожать "Шахеды". Она сбивает их с курса и делает видимыми для системы противовоздушной обороны. Крылатые ракеты можно выводить из строя благодаря похожему механизму. Это достигается блокировкой бортовых систем, в том числе и спутниковой навигации, которую имеет каждая ракета. Также в ракетах работает инерционная система, которая наводит на цель, но с большей погрешностью. Спутниковая навигация эту погрешность уменьшает.