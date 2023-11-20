Могут ловить "Шахеды": американские БПЛА Hunter F700 хорошо показали себя в Украине, – СМИ (видео)

По словам военного эксперта Валерия Рябых, DroneHunter F700 уже давно используются украинскими военными. Эти БПЛА обладают повышенной устойчивостью к российским средствам РЭБ и могут поражать цели, вес которых составляет 200 килограмм.

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Американские беспилотные летательные аппараты DroneHunter F700 находятся на вооружении у Сил обороны Украины уже длительное время и за этот срок хорошо зарекомендовали себя. Об этом сказал военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире телеканала "Эспрессо" от 20 ноября.

По словам эксперта, впервые DroneHunter F700 были переданы Минцыфры, однако на данный момент они поставляются уже трем ведомствам Украины. В первую очередь речь идет о Государственной пограничной службе.

Изначально БПЛА разрабатывался для антидроновой борьбы. Беспилотник обладает повышенной устойчивостью к российским средствам радиолокационной борьбы.

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Кроме того, компания Fortem Technologies адаптировала DroneHunter F700, чтобы они могли перехватывать БПЛА иранского производства Shahed-136, вес которых составляет около 200 килограмм.

Как отмечает Валерий Рябых, после того, как оператор дрона задает сектор, в котором находится предполагаемая угроза, БПЛА автоматически взлетает, выбирает цель и при помощи штучного интеллекта рассчитывает, с какой стороны лучше поразить цель. Перехват вражеских дронов происходит с помощью сетки, блокирующей работу двигателя.

В Defense Express рассказали о работе DroneHunter F700

Напомним, по данным министра цифровой трансформации Михаила Федорова от 20 ноября, Вооруженные силы Украины с помощью БПЛА, собранных в рамках государственного проекта "Армия дронов", за неделю уничтожили более 200 единиц военной техники противника.

Кроме того, 20 ноября в UNITED24 сообщили, что украинским военным передали на фронт крупную партию из 3000 FPV-дронов в рамках проекта "Операция "Единство". К каждому из дронов добавили кумулятивные и осколочно-фугасные боеприпасы украинского производства.