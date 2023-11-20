Можуть ловити "Шахеди": американські БПЛА Hunter F700 добре показали себе в Україні, — ЗМІ (відео)

За словами військового експерта Валерія Рябих, DroneHunter F700 вже давно використовуються українськими військовими. Ці БПЛА мають підвищену стійкість до російських засобів РЕБ і можуть вражати цілі, вага яких становить 200 кілограмів.

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Американські безпілотні літальні апарати DroneHunter F700 перебувають на озброєнні у Сил оборони України вже тривалий час і за цей термін добре зарекомендували себе. Про це сказав військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в ефірі телеканалу "Еспресо" від 20 листопада.

За словами експерта, вперше DroneHunter F700 було передано Мінцифри, однак наразі їх постачають уже трьом відомствам України. Насамперед йдеться про Державну прикордонну службу.

Спочатку БПЛА розробляли для антидронової боротьби. Безпілотник має підвищену стійкість до російських засобів радіолокаційної боротьби.

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Крім того, компанія Fortem Technologies адаптувала DroneHunter F700, щоб вони могли перехоплювати БПЛА іранського виробництва Shahed-136, вага яких становить близько 200 кілограмів.

Як зазначає Валерій Рябих, після того, як оператор дрона задає сектор, у якому перебуває ймовірна загроза, БПЛА автоматично злітає, обирає мету і за допомогою штучного інтелекту розраховує, з якого боку краще вразити ціль. Перехоплення ворожих дронів відбувається за допомогою сітки, що блокує роботу двигуна.

У Defense Express розповіли про роботу DroneHunter F700

Нагадаємо, за даними міністра цифрової трансформації Михайла Федорова від 20 листопада, Збройні сили України за допомогою БПЛА, зібраних у межах державного проєкту "Армія дронів", за тиждень знищили понад 200 одиниць військової техніки противника.

Крім того, 20 листопада в UNITED24 повідомили, що українським військовим передали на фронт велику партію з 3000 FPV-дронів у межах проєкту "Операція "Єдність". До кожного з дронів додали кумулятивні та осколково-фугасні боєприпаси українського виробництва.